Bosonit celebra su décimo aniversario y lo hace como un referente en La Rioja y en todo el país. Celia Lozano, como socia responsable de Data e Inteligencia Artificial en la empresa, analiza la evolución de la empresa.



– ¿Cómo ha cambiado Bosonit en estos primeros diez años de su existencia?



– En esta década, Bosonit ha vivido una transformación extraordinaria. Desde el nacimiento como una pequeña empresa surgida en la incubadora de La Fombera, en solo diez años, ha pasado a tener más de 500 profesionales, con sedes en Logroño (la central), Madrid, Málaga y Sevilla, en España, México y Brasil, además de dos hubs de desarrollo en Colombia y Ghana, y oficinas comerciales en Reino Unido, Guatemala y Estados Unidos. Hoy podemos decir que somos una consultora tecnológica de referencia en datos e inteligencia artificial.



Uno de los hitos que más orgullo nos genera es que más de 200 de esos profesionales son riojanos. Hemos logrado crear empleo tecnológico de calidad en nuestra tierra y atraer talento que antes tenía que marcharse para tener oportunidades.



Yo misma tuve que marcharme de La Rioja con 18 años para formarme y crecer profesionalmente. Dieciocho años después he podido regresar, esta vez con un trabajo de alta cualificación, en un proyecto innovador del que además soy socia. Muy pronto cumpliré 5 años en Bosonit, algo que simboliza lo que esta empresa ha logrado construir. Uno de los mayores logros de estos diez años: demostrar que desde La Rioja también se puede liderar innovación puntera y desarrollar proyectos de impacto internacional.



– ¿Qué es lo que mejor define a Bosonit?



– Creo que lo que mejor debe definir Bosonit es su foco en las personas, donde todo gira en torno a cuatro ejes: formarlas desde el principio, acompañarlas en su crecimiento y desarrollo, confiar en ellas para que puedan asumir roles de mayor responsabilidad y, gracias a la labor comercial, ofrecerles cada vez proyectos más innovadores que las motiven y les hagan querer seguir creciendo aquí.



– ¿Cómo ha sido la evolución de los servicios en estos años?



– En nuestros inicios, la mayoría de los proyectos estaban centrados en Business Intelligence. Hace unos seis años vivimos el boom del Big Data, y, más recientemente, hemos dado el salto a la Inteligencia Artificial, incluyendo IA generativa y automatización de procesos.



– Para una empresa como Bosonit, el Big Data y la Inteligencia Artificial abren un gran abanico de posibilidades ¿en qué están ustedes trabajando actualmente?



– En este momento estamos desarrollando proyectos que combinan Big Data e IA para ayudar a las empresas. Por ejemplo, modelos de detección de fraude monetario para banca, asistentes legales basados en IA generativa, o sistemas de predicción y optimización para industria y salud. Al mismo tiempo, estamos impulsando plataformas de datos y espacios de datos que permiten a las organizaciones ser realmente soberanas de su información: gestionar, gobernar y compartir sus datos de forma segura, cumpliendo regulaciones y manteniendo el control sobre su propio patrimonio digital. En definitiva, trabajamos en soluciones que convierten el dato y la IA en un motor de valor, sin renunciar a la seguridad ni a la soberanía sobre la información.



– ¿Está preparado el ciudadano para asimilar esos cambios que parece que van a llegar en los próximos años con la irrupción de la IA? Y ¿cómo se van adaptando las empresas a esos profundos cambios que supone la IA en su día a día?



– La IA está acelerando transformaciones muy profundas. A nivel ciudadano, todavía existe cierta distancia entre el uso cotidiano de la tecnología y la comprensión de cómo funcionan estas herramientas. Pero cada vez vemos más interés, más formación y más uso práctico, lo que indica que la sociedad avanza rápido hacia esa adaptación.



En el ámbito empresarial, la transición es incluso más evidente. Muchas compañías están incorporando la IA de forma progresiva, empezando por casos de uso muy concretos —automatización, asistentes corporativos, mejora de procesos, analítica avanzada— y pasando después a transformaciones más estratégicas. Lo que más valoran es que la IA les permite ser más eficientes, tomar decisiones con mejores datos y liberar tiempo para tareas de mayor impacto. El reto, tanto para ciudadanos como para empresas, no es solo adoptar la tecnología, sino hacerlo de manera responsable, segura y con una comprensión clara de sus beneficios y sus límites. Y ahí las compañías tecnológicas tenemos un papel fundamental para acompañar ese proceso.