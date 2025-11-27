Secciones
En un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave para la continuidad del negocio, la eficiencia energética emerge como una palanca de competitividad. José Miguel Plumed, Gestor de Financiación Sostenible de BBVA en La Rioja, analiza cómo las empresas de la región pueden beneficiarse de esta transición hacia modelos más eficientes y responsables.
– BBVA habla de la sostenibilidad como una oportunidad. ¿Por qué considera que la eficiencia energética es clave dentro de esa visión?
– Porque la eficiencia energética impacta directamente en la rentabilidad de las empresas. Cada euro ahorrado en consumo es un euro que se puede reinvertir en innovación o crecimiento del negocio. Además, permite a las empresas ser más predecibles ante los vaivenes del mercado energético y mejorar su posición frente a clientes y proveedores cada vez mucho más exigentes.
– ¿Qué perfil de empresa riojana está dando pasos más firmes en esta materia?
– En La Rioja vemos mucho dinamismo en industrias vinculadas al vino, la alimentación o la transformación de materiales, que son sectores intensivos en consumo energético. Estas compañías están incorporando soluciones como el autoconsumo solar, la aerotermia o la automatización de procesos para reducir su factura y su huella ambiental.
– ¿Qué papel está jugando BBVA en esa transición?
– Nuestro papel es acompañar y facilitar el proceso. No se trata solo de ofrecer financiación, sino de ayudar a las empresas a entender dónde están sus oportunidades de ahorro, qué ayudas públicas pueden aprovechar y qué tecnologías se ajustan mejor a su actividad. Contamos con herramientas digitales que permiten medir y simular los ahorros energéticos antes de tomar decisiones.
– En ocasiones se percibe la inversión en eficiencia como algo costoso o complejo. ¿Cómo se puede cambiar esa visión?
– El retorno de la inversión suele ser más rápido de lo que se piensa. Muchas medidas tienen un impacto inmediato en la factura eléctrica, y además existen incentivos públicos que mejoran la rentabilidad de los proyectos. Con un buen acompañamiento financiero y técnico, la eficiencia deja de ser un reto para convertirse en una oportunidad tangible.
– Si tuviera que lanzar un mensaje final a las pymes riojanas, ¿cuál sería?
– Que la eficiencia energética no es solo una cuestión de sostenibilidad ambiental, sino de sostenibilidad empresarial. En un entorno cada vez más competitivo, quien gestione mejor sus recursos será quien lidere el futuro. En BBVA queremos estar al lado de esas empresas que deciden dar el paso.