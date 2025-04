Opinión. Roberto Hernanz | Responsable de Mercados de Banca Privada de BBVA en España

Mantengamos la calma

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y las políticas arancelarias adoptadas por su administración han contribuido a reconfigurar el comercio global. Esta transformación también se ha reflejado en los mercados financieros. Lo que inicialmente se perfilaba como un buen año para la bolsa estadounidense ha resultado más desafiante de lo esperado, con un rendimiento medio negativo de entre un -4% y -5% en lo que va de año.



No obstante, conviene no dejarse llevar por la volatilidad del momento. Hay que tener presente que no se observaba un comportamiento superior de las bolsas europeas respecto a la americana desde 1994, lo que hace poco probable que esta situación se mantenga durante todo 2025. Históricamente, el mercado estadounidense ha demostrado una gran capacidad para absorber shocks y retomar la senda del crecimiento con fuerza.



En entornos como el actual, la clave está en mantener la calma, analizar el contexto con rigor y no tomar decisiones precipitadas. Contamos con un modelo de inversión sólido que nos permite afrontar este tipo de escenarios con perspectiva. El acompañamiento experto y el análisis profundo son fundamentales para identificar oportunidades, incluso en medio de la incertidumbre.



En BBVA Banca Privada, mantenemos una visión equilibrada. Si bien la renta fija sigue ofreciendo valor a medio y largo plazo, y representa la opción más atractiva en términos de rentabilidad ajustada al riesgo, no perdemos de vista la renta variable. De hecho, la historia nos dice que tras unas caídas tan significativas como las vividas recientemente, los mercados suelen experimentar rebotes importantes, lo que abre una ventana de oportunidad para posicionarse estratégicamente.



Nuestro escenario central de 2025 no contempla una recesión económica que hendiera aún más los mercados de acciones, por lo que pensamos que los títulos más castigados podrían recuperar el terreno perdido y ofrecer buenos resultados al finalizar el año.



En definitiva, vemos en 2025 un año con potencial para crear valor desde una estrategia diversificada y orientada al largo plazo. En BBVA Banca Privada seguiremos gestionando con prudencia, pero también con visión, con el objetivo de acompañar a nuestros clientes hacia un cierre de año positivo.