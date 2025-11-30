Han pasado ya ocho años desde que Banca March abriera su oficina en Logroño. La entidad, el único banco de propiedad 100% familiar desde sus orígenes, ha consolidado en La Rioja su modelo de asesoramiento especializado en banca privada y asesoramiento a empresas, con especial foco en la empresa familiar. El balance es muy positivo, así lo aseguran Telmo Marchessi, director de Zona Norte en Banca March, y Eva García, directora de la oficina de Logroño, que lidera un equipo de profesionales comprometidos con establecer relaciones a largo plazo con los ahorradores, empresarios y empresas familiares de la región.



–¿Qué puede aportar Banca March a La Rioja?



– (Eva García) Ante todo, nuestra fortaleza financiera. Somos el banco español con el ratio de solvencia más alto (un 25,45% a junio), un rating A1 de Moody’s para depósitos a largo plazo (por encima del Reino de España) y una tasa de mora del 1,31%, menos de la mitad que la media del sector. Nuestra especialidad es la gestión de patrimonios y el asesoramiento a empresas. Nos gusta hablar del binomio empresa-empresario en el marco de un modelo de relación a largo plazo. Nuestros accionistas son banqueros y empresarios, lo que nos permite entender mejor que nadie las necesidades de las familias empresarias. Para profundizar en este enfoque, hemos firmado este año un convenio con la Federación de Empresas de La Rioja (FER) para impulsar el crecimiento y la profesionalización del tejido empresarial riojano.



– ¿En qué consiste el servicio que ofrecen en Banca Privada y en Banca de Empresas?



– (Telmo Marchessi) En Banca Privada ofrecemos asesoramiento y gestión integral del patrimonio financiero con transparencia, independencia y con el foco en los objetivos del cliente, para el que definimos una estrategia de planificación que le permita conservar e incrementar su patrimonio a largo plazo con eficiencia financiero–fiscal. Nuestro asesoramiento se basa en un conocimiento exhaustivo de sus necesidades y en un seguimiento cercano de sus inversiones a través de gestores muy especializados. En Banca de Empresas, nuestro modelo se dirige a compañías familiares de tamaño medio, para las que diseñamos soluciones a medida en financiación, seguros, tesorería, mercado de capitales y operaciones corporativas (M&A).



– ¿Cuál sería una de las características más distintivas de Banca March?



– T. M.: La coinversión es nuestra seña de identidad, una propuesta única y no replicable en el mercado. A través de la coinversión nuestros clientes invierten en los mismos productos que el banco, la máxima expresión de alineación de intereses. Banca March ofrece estrategias líquidas e ilíquidas. En la parte ilíquida abarcamos proyectos muy diversos, como venture capital, capital riesgo, deuda privada, inmobiliario e infraestructuras. En la parte líquida de Coinversión destacan nuestras SICAV institucionales (Torrenova, Lluc y Bellver), que a 30 de junio sumaban un volumen gestionado de 1.900 millones de euros y casi 10.000 clientes.



– Además de la oficina de Logroño, ¿cómo prestan servicio al resto de la comunidad?



– E. G.: La oficina de Logroño es el punto físico de referencia, pero Banca March es una entidad plenamente omnicanal, donde el cliente elige cómo relacionarse con el banco. Ocho de cada diez clientes de Banca Privada y Empresas usan habitualmente canales digitales. Contamos con los recursos para que la atención sea excelente, algo que avalan las auditorías de satisfacción que realiza Stiga, firma independiente que analiza las principales entidades del sector, y que concluyen que Banca March es el banco en el que más confían sus clientes.



– ¿Qué planes tienen para reforzar su presencia en La Rioja?



– E. G.: Apostamos firmemente por la región y vamos a inaugurar el próximo año una nueva oficina en El Espolón, un espacio más amplio y moderno equipado con tecnología avanzada y sala de eventos, diseñado para ofrecer una experiencia más cómoda y cercana. Esta apertura refleja nuestro compromiso y voluntad de seguir creciendo junto con nuestros clientes y de consolidar nuestra presencia en La Rioja.



– ¿Cómo pueden los clientes conocer más sobre Banca March y sus servicios?



– E.G.: Les invitamos a visitarnos en nuestra actual oficina de Bretón de los Herreros, 10 (entreplanta). Allí podrán descubrir una propuesta única en banca privada y empresas y les explicaremos cómo podemos ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros. También, por supuesto, pueden conocer más de nosotros en www.bancamarch.es.