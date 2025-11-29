Andbank España cuenta con un centro de banca privada en Logroño desde el año 2014. El centro está dirigido por Paul de Graaff y lo compone un equipo formado por cuatro profesionales senior – Fernando Oteo, Elena Martínez, Pedro Arnedo y Helen Martínez – que llevan juntos más de una década dando servicio de banca privada a familias y empresarios riojanos.



– ¿Cuál es la principal actividad de Andbank España?



– (Paul de Graaff, vice- executive director y director del centro de banca privada de Andbank en Logroño). Andbank España es una entidad especializada en banca privada y gestión patrimonial. En España contamos con un volumen de negocio que ya supera los 40.000 millones de euros, 26 centros de banca privada y 135 agentes financieros. Estos números nos sitúan como la sexta entidad de banca privada por volumen de negocio y la primera como banca especializada. Recientemente, hemos sido galardonados como la Mejor Banca Privada 2025 por Citywire.



– ¿A qué tipo de clientes se dirige?



– (Elena Martínez, banquera en el centro de banca privada de Andbank en Logroño). A todos aquellos que requieran servicios de inversión, asesoramiento y gestión de su patrimonio. Desde grupos familiares y empresarios, hasta sociedades patrimoniales. Todos ellos tienen casuísticas muy diferentes y nuestra propuesta de valor radica en que nos adaptamos a cada una de ellas. Es en este punto donde toma valor el concepto de banquero privado, una persona de confianza que sobre la base de la honestidad, la discreción y la confidencialidad, ayuda a sus clientes a poner en orden su patrimonio. Cuando tienes un patrimonio elevado, fruto del esfuerzo familiar o empresarial, hay que cuidarlo con asesoramiento profesional.



– ¿Qué tipo de asesoramiento demanda el cliente riojano?



–(Fernando Oteo, banquero privado y director en el centro de banca privada de Andbank en Vitoria). En Andbank, el asesoramiento y acompañamiento a nuestros clientes se lleva a cabo desde una perspectiva independiente y neutral. En general, en cuanto a producto, lo que más nos demandan son carteras de fondos. Tenemos lo que se denomina arquitectura abierta y podemos escoger entre más de 15.000 fondos y ETFs de cualquier bancos o gestora internacional. El inversor riojano está creciendo en cultura financiera y cada vez nos demanda productos y servicios de mayor valor añadido como la inversión en private equity, o la optimización fiscal a través del denominado tax lease.



Un banco diferente



– ¿Qué es lo que diferencia Andbank del resto de bancos privados?



– (Pedro Arnedo, banquero en el centro de banca privada de Andbank en Logroño). Andbank es un banco de propiedad familiar que lleva en su ADN el establecimiento de relaciones duraderas con sus clientes con el objetivo de preservar su patrimonio en el largo plazo. Debido al nicho de mercado al que nos dirigimos, no somos un banco que busque tener millones de clientes. Lo que buscamos es dar acceso de forma exclusiva a inversiones tradicionales como son los fondos de inversión, o de economía real como es invertir en proyectos de plantas fotovoltaicas, hoteles, proyectos inmobiliarios, leasing de aeronaves, inversión en naves logísticas, proyectos de infraestructura estratégicas, etc. También somos de los pocos bancos que asesoramos en la compraventa de empresas.



– ¿Cuáles son hitos recientes más importantes para Andbank España?



– (Helen Martínez, responsable de administración en el centro de banca privada de Andbank en Logroño). Andbank, con más de 90 años de trayectoria, comenzó a operar en España en 2012 y desde entonces ha crecido de manera orgánica –mediante la apertura de centros de banca privada– como inorgánica, a través de varias operaciones corporativas. Entre ellas destacan la adquisición del negocio de banca privada de Inversis en el año 2015, el lanzamiento del neobanco MyInvestor en 2018 y las incorporaciones de Merchbanc y Bank Degroof Petercam en los años 2019 y 2020.



En los últimos años, la integración de Gesconsult en 2024 y la compra de Findango en 2025, fintech especializada en financiación empresarial alternativa, consolidan su apuesta por la innovación y la diversificación.