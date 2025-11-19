La libertad es un éxito colectivo que consiguió España hace ahora 50 años, y por ello, la Delegación del Gobierno en La Rioja ha programado diversas actividades con motivo de la efeméride.

El objetivo que se persigue, según explica Beatriz Arraiz –delegada del Gobierno en La Rioja– es triple: «En primer lugar, queremos poner en valor todo lo positivo que ha ocurrido en España desde 1975, de dónde veníamos y a dónde hemos llegado. En definitiva, resaltar lo que tenemos y lo que costó conseguirlo».

En segundo lugar, Arraiz considera que el programa sirve para «agradecer su labor a los que participaron en el proceso que culminoó con la libertad. No solo a los políticos, sino a todo tipo de ciudadanos, asociaciones… que contribuyeron a alcanzar esa meta».

Y en tercer lugar, Arraiz cree que este programa de actividades debe servir para hacer llegar una información veraz y rigurosa a la juventud. «Hay que hablarlo, para que tengan conocimiento de ello. Creo que durante mucho tiempo no se ha hablado por miedo o por no reabrir heridas, pero es necesario hacerlo y que se sepa», señala.

Esta iniciativa está impulsada por la Delegación del Gobierno de España en La Rioja y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad porque «hay que llevar esos cincuenta años a cada territorio, de acuerdo a su idiosincrasia y lo que no se conoce bien en cada zona, viendo qué actividades encajan mejor», explica la delegada del Gobierno en La Rioja, quien apunta algunas de las actividades que contempla la programación: «El pasado viernes, en la Universidad de La Rioja se celebró una mesa redonda sobre La Transición en España, en la que participaron el cantautor Víctor Manuel y el periodista y Premio Ondas 2025 Isaías Lafuente, pero también personajes del ámbito local como Carlos Gil Andrés, Jorge Ruano, Ángel Martínez San Juan o Jesús Vicente Aguirre».