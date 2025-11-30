Eurocaja Rural abrió su primera oficina en la capital riojana el 24 de octubre de 2024, continuando así su ambicioso Plan de Expansión por todo el territorio nacional.



Esta nueva apertura fue muy relevante para Eurocaja Rural, ya que supone su primera oficina en esta ciudad y en la provincia. La llegada a Logroño es un reflejo del crecimiento sostenido de la entidad y de su compromiso por trasladar a La Rioja el modelo de negocio que caracteriza a la entidad, basado en la cercanía y la humanización del servicio financiero, sin horarios de caja y sin imposición de la banca digital o el cajero.



La oficina en Logroño se encuentra en Avenida Gran Vía Juan Carlos I, número 16, cercana a la Plaza de Abastos, y tiene un horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas. Al frente de la misma se encuentra Marta María Gañán Clavijo, junto a los gestores comerciales José Carlos Gurria Sáenz y María Inmaculada Urien Eguren.



Esta apertura en la capital riojana ofrece un amplio y variado catálogo de productos y servicios adaptados a los requerimientos del sector primario, empresarial, servicios, industria, Administraciones Públicas, particulares, etc., así como soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación personalizadas, banca digital, medios de pago, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre otros.



Además, desde su apertura, Eurocaja Rural ha estado presente en la vida de la ciudad, con participación en programas y actividades de carácter, principalmente, social.



Adhesión a Avala La Rioja



Eurocaja Rural suscribió el pasado 14 de noviembre un convenio de colaboración con el Gobierno de la Rioja para adherirse al programa de concesión de avales ‘Avala La Rioja’, promovido por el Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), que tiene por finalidad favorecer el acceso a la primera vivienda en propiedad de los jóvenes menores de 35 años que necesitan para adquirir la vivienda un préstamo hipotecario superior al 80% del valor de tasación o del precio de compra.



El acuerdo se suscribió en el Palacete del Gobierno de La Rioja, en un acto que contó con la participación del presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, y el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés Ramírez. López Martín indicó durante el acto de adhesión a este programa que «la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de la sociedad española, especialmente entre los jóvenes que, pese a su preparación y esfuerzo, encuentran serias dificultades para acceder a su primera vivienda. Ante esta realidad, Eurocaja Rural reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social, sumándose con decisión al programa impulsado por la Comunidad Autónoma de La Rioja para facilitar el acceso a la vivienda».



Igualmente, la asociación VencELA (Rioja), fue una de las 8 entidades beneficiarias con motivo de la Carrera Solidaria Contra la ELA celebrada el pasado 5 de octubre en Toledo, que esta edición ha alcanzado un nuevo hito histórico con más de 5.300 inscritos y una recaudación de 103.400 euros



De la misma forma, para dar mayor relevancia a su presencia en Logroño, Eurocaja Rural reunió en la capital riojana a su Consejo Rector, órgano de gobierno al que corresponde la alta gestión y representación de la entidad y encargado de establecer las directrices generales de actuación.



Se reunió en la ciudad de Logroño el pasado mes de marzo para remarcar su compromiso y responsabilidad con La Rioja. Era la primera ocasión en la que el Consejo Rector se trasladaba hasta la capital riojana para celebrar su sesión ordinaria, una decisión con la que certificaba su decidida implicación con el territorio.



Igualmente, como dato inequívoco de la importancia que proporciona a la lucha contra la exclusión financiera y la despoblación, subrayar que en la actualidad Eurocaja Rural es la única referencia financiera en 71 municipios donde residen más de 89.000 habitantes en todo el territorio donde opera, que comprende La Rioja, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Aragón y Andalucía. También mantiene el 40% de su red de oficinas en pequeñas localidades de menos de 3.000 habitantes, y el 13% están ubicadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.



Eurocaja Rural cuenta ya con 500 oficinas, supera los 500.000 clientes y 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales.



Solvencia acreditada



Recientemente, la agencia de calificación crediticia Moody’s ha elevado en un escalón la calificación institucional de largo plazo de Eurocaja Rural, situándola en A3 con perspectiva estable. Del mismo modo, ha incrementado el rating de sus emisiones de cédulas hipotecarias hasta Aaa, máxima calificación crediticia para cualquier tipo de activo que otorga dicha agencia.



La valoración de Eurocaja Rural por parte de la agencia de calificación es muy positiva y confirma la fortaleza actual de su modelo de negocio, basado en una gestión prudente y consistente a lo largo de tiempo con un modelo de banca omnicanal.