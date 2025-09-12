El zurracapote contó con 15 cuadrillas y los ranchos con 23 y 400 comensales

Sanda Sainz Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:38 Comenta Compartir

Las fiestas de Cornago tienen momentos especiales como el concurso de zurracapote celebrado el jueves en el que participaron 15 cuadrillas. Incluyó un recorrido por los cuartos para catar las diferentes elaboraciones con amenización a cargo de la charanga Zierrabares. El de ranchos tuvo 23 grupos en la plaza del Ayuntamiento y más de 400 comensales.

Hoy se celebra el día de la patrona, la Virgen de la Soledad, con recorrido del despertar a las 07.00 horas, procesión y misa en la parroquia, a las 12.00, jotas con el grupo La Ribera Canta en la plaza del Bagar a las 16.30, encierro de reses bravas de la ganadería Ustarroz a las 18.30, degustación de la comisión de fiestas a las 18.30, baile con la orquesta La Octava (a las 20.30 y 01.00), fuegos artificiales en el polideportivo y disco móvil en el Bagar a las 04.00.