La Wine Run congregará a más de tres mil corredores este domingo

Jueves, 23 de octubre 2025

En Rioja Alavesa todo se hace con un vino en la mano. Al menos, eso es lo que parece. Este fin de semana más de tres mil corredores se darán cita en la comarca para una nueva edición de la Wine Run, un evento que combina deporte, gastronomía y cultura. Tras pasar por localidades como Laguardia, Labastida o Elciego, esta octava edición tendrá lugar el domingo en Oyón.

Habrá dos tipos de recorridos ajustados al nivel de los participantes de 10 y 20 kilómetros con salida y llegada a Oyón. Además, también habrá una marcha popular de otra decena de kilómetros que se desarrollará entre viñedos y en la que se conocerán algunas de las bodegas de la zona. Es más, los participantes de la misma recibirán una copa con portacopas al recoger su dorsal, que podrán usar durante el recorrido para catar los vinos de las bodegas locales.

Aquellos que compitan en las carreras se les dará su copa al llegar a meta. Los corredores dispondrán además de una zona de recuperación, servicio de masaje, duchas, guardarropa y avituallamiento a lo largo de todo el recorrido.

Al acabar la carrera, la Feria del Vino espera a partir del mediodía, ubicada en un área próxima a la meta. En ella se podrán catar los vinos de las bodegas locales así como parte de la gastronomía tradicional de la comarca con puestos de quesos, talos, repostería y mucho más. Todos los participantes, tanto de las carreras como de la marcha popular, recibirán vales para canjear en la feria. La jornada acabará con la entrega de premios y un concierto de rock.