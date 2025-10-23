LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcha popular de la Wine Run Rioja Alavesa en la pasada edición. W. R.
Oyón

La Wine Run congregará a más de tres mil corredores este domingo

Además de las carreras de 10 y 20 kilómetros, se celebrará una marcha popular que discurrirá entre viñedos y bodegas y una feria del vino

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:29

Comenta

En Rioja Alavesa todo se hace con un vino en la mano. Al menos, eso es lo que parece. Este fin de semana más de tres mil corredores se darán cita en la comarca para una nueva edición de la Wine Run, un evento que combina deporte, gastronomía y cultura. Tras pasar por localidades como Laguardia, Labastida o Elciego, esta octava edición tendrá lugar el domingo en Oyón.

Habrá dos tipos de recorridos ajustados al nivel de los participantes de 10 y 20 kilómetros con salida y llegada a Oyón. Además, también habrá una marcha popular de otra decena de kilómetros que se desarrollará entre viñedos y en la que se conocerán algunas de las bodegas de la zona. Es más, los participantes de la misma recibirán una copa con portacopas al recoger su dorsal, que podrán usar durante el recorrido para catar los vinos de las bodegas locales.

Aquellos que compitan en las carreras se les dará su copa al llegar a meta. Los corredores dispondrán además de una zona de recuperación, servicio de masaje, duchas, guardarropa y avituallamiento a lo largo de todo el recorrido.

Al acabar la carrera, la Feria del Vino espera a partir del mediodía, ubicada en un área próxima a la meta. En ella se podrán catar los vinos de las bodegas locales así como parte de la gastronomía tradicional de la comarca con puestos de quesos, talos, repostería y mucho más. Todos los participantes, tanto de las carreras como de la marcha popular, recibirán vales para canjear en la feria. La jornada acabará con la entrega de premios y un concierto de rock.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  2. 2 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  3. 3 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  5. 5 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  6. 6

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar
  7. 7 La Plataforma para la Salud Pública solicita información a la Consejería sobre el servicio de Radiología
  8. 8

    Zabala, a semifinales del Cuatro y medio por la lesión de Altuna
  9. 9

    «No estoy viviendo y quiero vivir», dijo la víctima a su hermana
  10. 10

    El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Wine Run congregará a más de tres mil corredores este domingo

La Wine Run congregará a más de tres mil corredores este domingo