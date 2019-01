«Cuando vives sometido a lo que no te gusta, sobrevives» Francisco Gabarri, momentos antes de hacer la presentación de su novela. :: f. D. Francisco Gabarri Jiménez Escritor. Acaba de publicar su segunda novela histórica, titulada 'Vivir o sobrevivir. Año del Señor 1499' F. DOMÍNGUEZ Martes, 1 enero 2019, 23:18

Aunque es nacido en Tricio, el escritor Francisco Gabarri Jiménez lleva a gala presumir de ser najerino. «Nací en Tricio pero he sido criado en Nájera». De profesión pastor evangélico y profesor de Teología, su afición a escribir le llevó a comenzar con la publicación de libros religiosos, pero hace unos años se decantó por la novela histórica. Ahora acaba de sacar a la luz 'Vivir o sobrevivir. Año del Señor 1499'.

- Para quienes no le conozcan, ¿quién es Francisco Gabarri?

- Es un demócrata y un defensor de la verdad. Mi trabajo está orientado hacia la sociedad. Desde muy joven sentí la llamada del asociacionismo, que es con lo que comencé, al mismo tiempo estudié en el seminario la vida religiosa y, desde entonces, me he dedicado a ayudar a los demás. Esa es mi gran pasión y mi verdadera profesión, ayudar a los demás.

«Cuando compartimos somos capaces de dar y entonces comenzamos a vivir una vida plena» «La cultura del pueblo gitano está basada en el respeto. Sin respeto no existirían los gitanos»

- ¿Desde cuándo escribe?

- Bueno ya llevaba algunos años escribiendo, pero en el anonimato, haciendo mis pinitos pero sin publicar. Pero yo tenía dentro de mí empezar a escribir para que los demás lo leyeran. Y comencé hace unos años a escribir literatura cristiana, libros de texto, por supuesto, que alguno está sirviendo para impartir Teología en alguna universidad. Pero lo de escribir novela vino después.

- ¿Cómo fue ese paso?

- Como todos los que nos descubrimos de repente, pues fue un amigo mío, un compañero en el ministerio, un tal Scott Smith, que es americano, que ya me había ayudado con los textos religiosos que había escrito. Un día le mandé un manuscrito de algunas historias que había creado y cuando lo leyó se emocionó y me dijo: Francisco, tú no sabes lo que eres, y yo le respondí que sí sabía lo que sentía, pero que desconocía si el mundo me entendía. Entonces él me animó a seguir escribiendo. La verdad es que yo no estaba por la labor de lanzarme al mundo de la novela, porque para mí la novela hay que respetarla mucho.

- ¿Qué le decidió finalmente a lanzarse a escribir novela histórica?

- Bueno, tiene que ver con mi profesión, como la teología está muy ligada a la historia, entonces para mí la historia no es tan desconocida. En la teología siempre buscamos los orígenes. Yo suelo decir que para arreglar algún problema hay que buscar los orígenes, y comenzar a sanar los orígenes y luego ya se irá sanando lo demás. Yo he elegido hablar del pueblo romaní, que es el pueblo gitano. Yo soy gitano, y claro, como todos nosotros los gitanos sabemos que nuestra historia es oral, no escrita, porque desafortunadamente nadie ha escrito de nosotros. Ello me llevó a la necesidad imperiosa de explicar la historia de nuestro pueblo en España. Creo que eso me dio bastante fuerza y me quitó un poco el miedo del comienzo.

- ¿Por qué el título 'Vivir o sobrevivir'?

- En la introducción de la novela lo explico, y el lector lo va a poder conocer. Yo suelo decir que cuando se vive disfrutando la vida, realmente vives, pero cuando vives sometido a lo que no te gusta, haciendo lo que no debes hacer, ya no vives, sobrevives, porque no disfrutas realmente de la vida. La vida se disfruta cuando tienes con quién compartir. La raza humana somos manada y sin manada no somos nada. Cuando compartimos somos capaces de dar y entonces comenzamos a vivir una vida plena.

- Dice que hay poco escrito sobre el pueblo gitano. ¿Cómo se documenta entonces?

- Nosotros tenemos nuestra historia propia, que se transmite de forma oral, de los mayores a los más jóvenes. No hemos tenido mucho acceso a las letras, pero sí que hemos tenido como toda etnia que no tiene escrita su historia, apela a su memoria, una memoria que está súper avalada. Y yo he recurrido mucho a lo que cuentan los mayores que ellos han oído contar a su mayores y esos a los anteriores. Mi padre ha tenido siempre una gran hemeroteca en su cabeza, siempre ha recordado lo que le contaban sus abuelos y yo, que era un niño muy preguntón, le cuestionaba a él para que me contase cosas de nuestros antepasados. Recuerdo una anécdota: cuando yo leí El Quijote me di cuenta de que mis abuelos todavía conservaban muchas de las palabras que había dejado escritas Cervantes. Yo pensaba que era una mala pronunciación de ellos pero luego me di cuenta de que aún conservaban palabras de castellano antiguo.

- ¿Ser de etnia gitana le ha supuesto problemas a la hora de publicar?

- Sí, sí, sí. Fíjate que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, uno de los sinónimos de gitano es trapacero, gente dada al engaño y al mal trato. Claro, mi nieta nada más nacer ya nació con ese estigma y en el colegio lo nota. Actualmente el español es racista, racista por condición natural, porque se mama desde la cuna. Yo tengo que demostrar dos veces que soy normal. A la hora de editar por supuesto que no porque ese es un mundo de tiburones y el que es bueno es bueno y el que es malo se acabó.

Pero sí que es cierto que cuesta mucho publicitar. En mi primer trabajo 'Esclavos de la libertad' no he tenido mucha cobertura ni de Cultura ni del Gobierno. Hay algo que me llama mucho la atención: está nuestro famoso Andrés Pascual, al que yo respeto y admiro, cómo no, porque es un escritor consagrado, pero el segundo escritor en La Rioja de nuestro género soy yo y no he tenido apoyo de nadie. En ese primer libro doy a conocer un poco la sensibilidad y el sentir del pueblo gitano, dejando claro que nuestra cultura está basada en el respeto. Sin respeto no existirían los gitanos.