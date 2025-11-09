El sábado 15 la cooperativa San Miguel de Ausejo presenta su vino 'Joven de Noviembre'

La Bodega Cooperativa San Miguel de Ausejo celebrará el próximo sábado 15 de noviembre la fiesta del 'Joven de Noviembre' que presenta como «el primer ... vino que se elabora en Rioja cada año».

El evento comenzará a las 18.00 horas en el exterior de la citada bodega, que ofrecerá la degustación de su 'Joven de Noviembre' acompañado por pinchos variados.

Como en otras ocasiones, no faltará el entretenimiento infantil con talleres e hinchables para los más pequeños. También habrá animación musical con la actuación del grupo Válgame el Son.

La Bodega Cooperativa San Miguel define este primer vino como «muy frutal y goloso, fácil de beber y entender, nos regala sus frescos sabores de mora, fresa y regaliz» y pretende dar a conocer la calidad de este producto a todo el que se acerque.