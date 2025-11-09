LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo de un vino de la Cooperativa Bodega San Miguel. J.R.

El sábado 15 la cooperativa San Miguel de Ausejo presenta su vino 'Joven de Noviembre'

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:52

Comenta

La Bodega Cooperativa San Miguel de Ausejo celebrará el próximo sábado 15 de noviembre la fiesta del 'Joven de Noviembre' que presenta como «el primer ... vino que se elabora en Rioja cada año».

