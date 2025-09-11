Villoslada celebra su tradicional feria de ganado
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:28
La 28ª Feria Ganadera de Villoslada de Cameros, que es el mayor encuentro de la ganadería extensiva de la región, reunió este jueves 1.522 cabezas de ganado para su exhibición, venta y concurso, con el fin de fomentar y reivindicar esta modalidad ganadera. Al evento asistió el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la consejera Noemí Manzanos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.