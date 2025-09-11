Villoslada celebra su tradicional feria de ganado

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

La 28ª Feria Ganadera de Villoslada de Cameros, que es el mayor encuentro de la ganadería extensiva de la región, reunió este jueves 1.522 cabezas de ganado para su exhibición, venta y concurso, con el fin de fomentar y reivindicar esta modalidad ganadera. Al evento asistió el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la consejera Noemí Manzanos.