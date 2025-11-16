Victoria solidaria de Iván Ganzábal y Esther Rodríguez

Diego Marín A. Logroño Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:19 Comenta Compartir

Los deportistas riojanos Iván Ganzábal y Esther Rodríguez inauguraron ayer el palmarés de victorias de la I Carrera Solidaria de Guardia Civil de La Rioja celebrada en Villamediana de Iregua a favor de la asociación ARPA Autismo Rioja. Ambos corredores dominaron sus categorías con claridad y llegaron a meta en solitario, tras 5,8 kilómetros con unos 65 metros de desnivel positivo, la mayor parte por asfalto, recorriendo los caminos que transcurren por las fuentes Ompederas y Onvecinos y los parajes Mataperros, Valdeconejos y Valdelúbriga.

En la carrera, a la que se unió una marcha, además de pruebas infantiles, hubo 980 inscritos, si bien fueron 340 los que, según la clasificación, tomaron la salida. La Guardia Civil, organizadora del evento, informó de que se lograron recaudar 9.500 euros para ARPA Autismo Rioja. Al joven local del Tritones Rioja que ganó con un tiempo de 18.55 minutos, le siguió Jonathan García (19.47), mientras que la disputa por el tercer puesto la libraron Alejandro Martínez y Roberto Sierra, quien se hizo con el último cajón del podio (20.35). Quinto fue Luis Gonzalo Miguel y sexto, Jesús Alberto García, quien, al no acumular premios y haber subido Sierra ya al podio, se alzó con el galardón al mejor corredor de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, en cuya modalidad fue tercero Iñigo Ortega.

Ampliar Los podios masculino y femenino de la prueba atlética. D.M.A.

A la logroñesa Esther Rodríguez (22.03), del Adas Cupa, le siguieron Martina Casas (23.40) y Mercedes Llousas (24.22). Reyes Moreno, que fue buena parte de la carrera en tercera posición, perdió al podio al parar e intentar extraer una piedra de la suela de su zapatilla. Sara Perea fue quinta. Como la mejor corredora de las Fuerzas y Cuerpos del Estado fue Llousas, tercera clasificada, este reconocimiento se otorgó a la segunda, Noelia de Barrio. Tercera fue Eva María Rubio.