Las piscinas climatizadas de Villamediana renuevan su cubierta tras una inversión de 919.020 euros Aunque el alcalde, Rubén Gutiérrez (PP), destaca «un mayor confort para los numerosos usuarios», el PSOE señala que desde hace un mes están «sin agua caliente en las duchas

La piscina climatizada de Villamediana de Iregua ha estrenado su nueva cubierta después de las obras adjudicadas a Ocisa por 919.020,02 euros (IVA incluido). El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, inauguró ayer la reforma junto al alcalde, Rubén Gutiérrez, quien agradeció el apoyo para poder llevar a cabo esta «esperada» intervención que ofrece «un mayor confort para los numerosos usuarios de las instalaciones (clubes, alumnos de cursos, personas mayores…) y que también supone un importante ahorro energético con reflejo en las arcas municipales, que ya han destinado en lo que va de legislatura, solo en mejoras en instalaciones deportivas, más de 2.200.000 euros». El Ejecutivo regional ha sufragado el 30,50% del coste de la obra, que se licitó por 983.232,5 euros y seis meses de plazo de ejecución.

Rubén Gutiérrez también agradeció el esfuerzo de todos los implicados, lo que ha permitido «acabar en tiempo y forma y abrir al público con total normalidad la temporada de invierno». La actuación se consideraba necesaria para mejorar y prolongar la vida útil de un espacio muy utilizado por los vecinos, y permitirá su uso continuado durante todo el año, tanto para el entrenamiento federado como para actividades escolares, familiares y de cuidado de la salud. «Desde el Gobierno de La Rioja estamos absolutamente encantados de cooperar y, juntos, sumar esfuerzos para contar con unas instalaciones mejoradas. Con la nueva cubierta también se ha conseguido reducir el volumen del espacio para lograr la eficiencia energética, así como que la temperatura que requiere una piscina de invierno se alcance con menos coste y pueda tener ese confort fundamental para todos los usuarios», expuso Gonzalo Capellán.

La piscina cubierta reformada forma parte del complejo deportivo municipal inaugurado en 2002 y cuenta con 1.100 usuarios. El proyecto ejecutado ha consistido en la sustitución integral de la cubierta de la instalación, con una estructura moderna que mejora notablemente la eficiencia energética, el confort térmico y la estanqueidad frente a la humedad, prolongando la vida útil del equipamiento y garantizando mejores condiciones de mantenimiento.

Sin agua caliente

A raíz de este anuncio institucional el Grupo Municipal Socialista en el Consistorio villametrense, en la oposición, ha solicitado al alcalde que «se preocupe de asuntos igualmente importantes como el hecho de que en las mismas piscinas los usuarios lleven un mes, desde el inicio de temporada, sin agua caliente en las duchas». «Nos alegramos de la reforma llevada a cabo. Después de dos años de mandato, es la primera vez que el alcalde termina un proyecto propio», advierten los socialistas.