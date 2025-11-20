LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Visita de las autoridades a las piscinas el pasado octubre. G. L. R.

Cierre de las piscinas climatizadas de Villamediana para renovar la climatización

«Hasta las navidades se llevará a cabo una reforma para implantar un moderno sistema de aerotermia», informa el Ayuntamiento

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:20

Las piscinas climatizadas de Villamediana de Iregua cerrarán desde el próximo lunes 24 de noviembre por la reforma del sistema de climatización de las instalaciones ... deportivas. Según ha informado el Ayuntamiento, «hasta las navidades se llevará a cabo una reforma en el sistema de climatización de la instalación para la implantación de un necesario y moderno sistema de aerotermia». Hace menos de un mes que las instalaciones renovaron la cubierta tras una obra que supuso una inversión de 919.020,02 euros y ahora se ha adjudicado esta nueva intervención por otros 647.576,17 euros.

