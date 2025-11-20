Cierre de las piscinas climatizadas de Villamediana para renovar la climatización

Las piscinas climatizadas de Villamediana de Iregua cerrarán desde el próximo lunes 24 de noviembre por la reforma del sistema de climatización de las instalaciones ... deportivas. Según ha informado el Ayuntamiento, «hasta las navidades se llevará a cabo una reforma en el sistema de climatización de la instalación para la implantación de un necesario y moderno sistema de aerotermia». Hace menos de un mes que las instalaciones renovaron la cubierta tras una obra que supuso una inversión de 919.020,02 euros y ahora se ha adjudicado esta nueva intervención por otros 647.576,17 euros.

Durante las obras se producirá un cierre parcial de la instalación, permanecerán abiertas la sala de musculación, la cafetería y la oficina de atención al público pero cerrará de nuevo la piscina climatizada. El Consistorio aclara que «la temporada de invierno se alargará hasta el 14 de junio y la de verano comenzará el 15 de junio, por lo que no habrá cierre entre temporadas».

La reforma integral de la sala de máquinas para sustituir los equipos de aerotermia por unos nuevos sistemas de altas eficiencia mejorará el gasto energético, aprovechará la energía residual, modernizará el sistema de control y gestión centralizado, reducirá los costes operativos y disminuirá la huella de carbono de las instalaciones.