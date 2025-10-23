LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Grieta abierta tras el colapso de un calado en el barrio de Bodegas de Villamediana de Iregua. Miguel Peche

El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso

Los últimos derrumbes han provocado socavones y cortes de calles, por lo que los propietarios reclaman al Ayuntamiento que «no solamente actúe después del desastre»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:23

El pasado domingo Lardero, Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza se unieron en la I Marcha por la Conservación de las Bodegas ... para reivindicar la protección y mantenimiento de estas zonas. En el 'Manifiesto común por la dignidad de nuestros barrios de bodegas' las asociaciones organizadoras expusieron que «durante décadas han sido parte fundamental de nuestra identidad, pero hoy se muestran abandonados», las calles y plazoletas «se desmoronan entre escombros, basura y maleza» y «estas construcciones centenarias, que deberían ser protegidas y valoradas como patrimonio de interés cultural, se derrumban sin que nadie haga algo para evitarlo».

