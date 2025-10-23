El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso

El pasado domingo Lardero, Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza se unieron en la I Marcha por la Conservación de las Bodegas ... para reivindicar la protección y mantenimiento de estas zonas. En el 'Manifiesto común por la dignidad de nuestros barrios de bodegas' las asociaciones organizadoras expusieron que «durante décadas han sido parte fundamental de nuestra identidad, pero hoy se muestran abandonados», las calles y plazoletas «se desmoronan entre escombros, basura y maleza» y «estas construcciones centenarias, que deberían ser protegidas y valoradas como patrimonio de interés cultural, se derrumban sin que nadie haga algo para evitarlo».

Un buen ejemplo de esta decadencia es el barrio de Villamediana, donde la mayor parte de su núcleo central se encuentra cerrado al tránsito por el peligro ocasionado por los derrumbes de sus bodegas. El último calado en colapsar provocó que el propio Ayuntamiento derribara un muro en la calle del Hotel antes de que este cediera y pudiera provocar una desgracia. «Lo tiramos de manera urgente ya que había peligro de derrumbe. Ahora estamos trabajando para volver a estabilizar el terreno», explica el alcalde de Villamediana de Iregua, Rubén Gutiérrez.

Ampliar Zona clausurada tras el derrumbe del pasado mes de marzo. Miguel Peche

Esta incidencia se une al hundimiento de dos bodegas el pasado mes de marzo en el que intervino la Unidad Canina de Rescate de La Rioja para descartar que hubiera víctimas, puesto que la zona era frecuentada por okupas. Guillermo Pérez, presidente de la Asociación y Organización para el Desarrollo Turístico y Recuperación de las Bodegas de Villamediana, reclama «que no solamente actúen después del desastre, después de cuando se producen los derribos, que ayuden y obliguen a los propietarios a cuidar su patrimonio, que aprovechen los estudios cartográficos e hidrográficos que se hicieron en su día y, en fin, que se invierta en el barrio para que podamos seguir disfrutándolo».

El último derrumbe, situado cerca del nuevo aparcamiento público del barrio de Bodegas, provocó el corte de una nueva parte de la zona y que las 15 Jornadas de Puertas Abiertas de Villamediana se tuvieran que celebrar el pasado verano, por primera vez, en el mirador de San Cristóbal, sin visitar los calados. «Como solo podíamos enlazar con las demás bodegas por esa calle y había riesgo, decidimos suspenderlo y subir al mirador», recuerda Pérez.