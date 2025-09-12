Villamediana honra a su patrona con un amplio programa

María Aguirre Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:51 | Actualizado 22:14h. Comenta Compartir

Tras el cohete anunciador que tuvo lugar este viernes a las 20.00 horas, los villametrenses, y aquellos que se acercaron al pueblo riojano, daban comienzo a las fiestas en honor a su patrona: Santa Eufemia. Un día que, además, estuvo cargado de diversas degustaciones y que abrieron el apetito de cara a un fin de semana que viene cargado de un amplio programa festivo.

La mañana de este sábado arranca con un torneo nacional de gimnasia rítmica a las 10.30 horas, un espectáculo infantil media hora después y una animada Fiesta de la Espuma y Polvos Holi a las doce. Todo ello acompañado de tres degustaciones que tendrán lugar a las 13.30 horas de la tarde: panceta, brocheta de pollo y setas.

Mañana domingo, el día abrirá su programación con la suelta de vaquillas a las ocho de la mañana en la Plaza de Toros. Sin embargo, el día estará marcado por la concentración de ranchos, amenizada con la charanga Doctor Pío. Media hora más tarde, a las 11.30 horas, dará comienzo el espectáculo de magia infantil y, posteriormente, las degustaciones. Estas serán a las 13.30 horas, en el mismo horario que el sábado. Los asistentes podrán disfrutar de gulas y, a las 20.00 horas, de bacon con queso. Entre una y otra, aquel que quiera podrá asistir a un partido femenino de pelota (17.00 horas) y a un concurso organizado por los quintos de 2006.

El último día de la semana culminará con una verbena a las 20.30 horas, toro de fuego a las 22.00 y un posterior concurso de disfraces que se celebrará a las 23.00 horas en el Polideportivo Municipal del pueblo.