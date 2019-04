Villamediana convierte dos vertederos ilegales en zonas de esparcimiento El mirador de La Planilla y, en detalle, su situación anterior. / Diego Marín A. La Planilla y Valdelúbriga han sido acondicionados y limpiados de escombros para evitar nuevos depósitos de residuos DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 24 abril 2019, 08:31

Con motivo del Día Mundial de la Tierra, el pasado lunes el Ayuntamiento de Villamediana informó de que ha recuperado dos parcelas que permanecían abandonadas, convertidas en escombreras ilegales, como «espacios naturales de esparcimiento y paseo». Una se encuentra en La Planilla (también conocida como 'La Chaqueta de Munilla'), muy cerca del casco urbano, y la otra está más alejada, en Valdelúbriga (cerca de la denominada Fuente del Piojo), pero ambas son muy frecuentadas por paseantes y deportistas.

Además de limpiar los dos terrenos, en el primero se han colocado tres bancos y plantado siete almendros y en el segundo se han plantado pinos y carrascosa. «El equipo de Gobierno ha decidido no proceder a una simple limpieza y retirada de los escombros y residuos voluminosos acumulados sino poner en valor dichos espacios naturales para su uso continuado por los vecinos del municipio considerando que con su acondicionamiento como zonas de esparcimiento y paseo se evitarán nuevos depósitos de residuos», explica el propio Consistorio villametrense. En Valdelúbriga, además, se encuentran los árboles plantados y apadrinados por los alumnos de Primaria del CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana durante las campañas de reforestación realizadas a principio de la primavera.

Con esta doble actuación el Ayuntamiento continúa con su trabajo de eliminación de vertederos en zonas públicas y privadas, puesto que días atrás, gracias a una orden judicial, logró entrar a retirar la basura acumulada en la conocida popularmente como finca de los Matamachos. «Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras es necesario promover la armonía con la naturaleza y el planeta», expone el equipo de Gobierno, y añade que «la actuación pretende vincular a la población con el entorno natural y que de esta manera no vuelvan a repetirse problemas de vertidos porque lo que uno conoce y disfruta lo acaba cuidando».

Educación

«No hemos puesto mobiliario urbano en las dos, solo en La Planilla. Y papeleras no hemos puesto en ninguna de las dos zonas porque pensamos que puede ser peor el remedio que la enfermedad, ya que los barrenderos no llegan hasta allí. Creemos que no pasa nada porque cada uno, cuando sale al campo, lleve los desperdicios en la mochila de vuelta a casa, también es una forma de educar», añade la alcaldesa de Villamediana, Ana Belén Martínez.