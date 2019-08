«No vamos a cambiar el formato de las fiestas pero queremos darles un aire nuevo, un toque propio» Viernes, 9 agosto 2019, 22:13

Ezcaray. Gonzalo Abajo Monge, ingeniero mecánico, es el nuevo alcalde de Ezcaray. Las fiestas de San Lorenzo de 2019 serán las primeras en el cargo para él, aficionado a las campanas y autor de los estudios 'Las campanas en el Valle del Alto Oja' y 'Campanas, campaneros y toques del Alto Oja'.

- ¿Por qué decidió presentarse a alcalde de Ezcaray?

- Fue un cúmulo de factores, no ha sido algo puntual o concreto. Tras varios años trabajando como ingeniero en una empresa en la que viajaba mucho a nivel internacional, estaba en un momento personal en el que me apetecía un cambio en el aspecto laboral. Estaba la posibilidad de quedarme en Ezcaray, y luego que este 'nuevo trabajo' consiste básicamente en eso, trabajar por el pueblo, cosa que ya llevaba haciendo muchísimos años desde otras asociaciones y cofradías a las que pertenezco, aunque a menor escala. Ademas, también tenía la idea de crear un grupo nuevo, joven y de gente comprometida. Lo conseguí reunir, nos presentamos a las elecciones y aquí estoy, de alcalde de Ezcaray.

- La victoria del PSOE en Ezcaray fue una de los sorpresas electorales en La Rioja. ¿Usted lo cree así?

- Para nosotros no fue tanta sorpresa, desde que empezamos la campaña y fuimos dando a conocer el grupo que habíamos formado y lo que proponíamos para Ezcaray vimos muchos ánimos, gente que se alegraba, que tenía ganas de cambio en el pueblo. Así nos lo transmitían los vecinos y así fue finalmente. Sí es cierto que para el resto de La Rioja la visión era completamente diferente, era algo impensable un cambio en Ezcaray puesto que el anterior alcalde era el número 3 del PP en La Rioja, uno de los pesos pesados en su partido, y tenía mucha presencia en los medios de comunicación y en Logroño, había hecho un par de obras grandes en el pueblo el último año. Visto desde fuera parecía algo imposible que no ganase de nuevo. Esta otra visión me quedó clara el día después de las elecciones cuando me llamaron desde varios medios de comunicación «alucinando de que un desconocido como yo había ganado al número tres del PP riojano», pero la visión de los vecinos de Ezcaray, de los 2.000 que vivimos aquí todo el año, del día a día, es muy diferente.

- En su programa electoral prometía «diferentes planes de actuación para una mejora de la villa y sus aldeas». ¿Qué proyectos tiene en mente?

- Tenemos varias líneas en las que hay que trabajar, las que propusimos en el programa electoral: un 'Ezcaray verde', en el que se pretende concienciar del maravilloso entorno natural que nos rodea, que hay que cuidar, mantener y conservar: el 'Ezcaray urbano y turístico', en el que dar solución al problema de aparcamiento que tenemos en el pueblo, trabajar por una mejora de la accesibilidad de calles para todas aquellas personas con movilidad reducida; el 'Ezcaray tecnológico e industrial', en el que hay que trabajar por mejorar los servicios de telefonía y televisión en las aldeas; el 'Ezcaray social', con varios puntos de colaboración con diferentes entidades de marcado carácter social; el 'Ezcaray deportivo', en el que se pretende fomentar el deporte en la villa; y un 'Ezcaray patrimonial y cultural', que engloba diferentes actuaciones enmarcadas en potenciar y conservar este patrimonio que tenemos.

- ¿Considera que estas fiestas de San Lorenzo tienen un aire nuevo o siguen en la línea de años anteriores?

- Este año apenas hemos tenido tiempo para prepararlas, por lo que siguen la línea de años anteriores. Si bien es cierto que tampoco vamos a cambiar el formato de las fiestas de forma integral, sí que queremos darles un aire nuevo en ediciones posteriores, un toque propio, tanto a estas de San Lorenzo como a las de la Virgen de Allende en septiembre. Queremos que las tres fiestas que tiene Ezcaray tengan cada cual su esencia propia: Santa Bárbara mantenerla con su romería, sus vueltas, cuadrillas y música de charangas; San Lorenzo, con sus tardes en Tenorio, feria y con mas música en directo por las calles; y las de la Virgen de Allende, basadas más en las tradiciones, cultura, folklore y la devoción a la patrona que hay en toda la comarca. Fomentar y potenciar que cada fiesta tenga una temática propia y claramente diferenciada.

- Van a ser sus primeras fiestas de San Lorenzo en el cargo, ¿cree que cambiará su forma de vivirlas?

- Algo cambiará ya que ahora junto con Andrea Mateo, la concejala de Festejos, y el resto de la nueva Corporación, lo principal será estar atento a que todos los actos programados salgan bien. Pero también creo que no por ser ahora alcalde de la villa voy a dejar de disfrutar de una tarde en Tenorio viendo una orquesta o pasar un rato con mis amigos, o de salir alguna noche. Aunque hay actos de los que hay que estar pendientes, las fiestas las voy a seguir disfrutando como lo he hecho siempre.

- ¿Cuál era el acto que no se perdía como ciudadano de a pie?

- No tengo un acto propiamente dicho como preferido, pero para mí las de San Lorenzo no son fiestas si no paso en Tenorio un par de tardes disfrutando del ambiente.

- Confiese: ¿ha portado alguna vez un cabezudo?

- ¡Claro! Varios: el Soldado, Drácula, la Negrita, Ojotraca, el Diplomático... y en Zorraquín, la Bruja. Pero hace ya años.