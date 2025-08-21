Valdegutur celebra sus fiestas en honor a San Joaquín a partir del viernes

Sanda Sainz Jueves, 21 de agosto 2025, 08:45 Comenta Compartir

Mañana comienzan las fiestas de San Joaquín en Valdegutur con el lanzamiento del cohete y caramelos, a las 21.00, cena autogestionada a las 22.00 y baile de disfraces a las 00.00 horas.

El sábado la charanga Zierrabares interpretará las dianas, a las 11.00 y una hora después tendrá lugar la misa y procesión del santo. Al terminar habrá aperitivo, sorteo de ibéricos y comida.

La programación continuará a las 16.30 horas con tardeo y sesión de bingo. Los niños podrán disfrutar con la fiesta de la espuma y los hinchables a las 17.30 y los juegos en familia cerrarán los actos de la tarde, a las 19.00 horas. El día grande también incluirá verbena con actuación de La Orquestina, a las 23.30, música a las 02.30 y, sin hora, la macarronada 'Maricarmen'.

Por último, las celebraciones de San Joaquín ofrecerán un vermú popular, el domingo 24 a las 13.00 horas, y una chocolatada fin de fiesta a las 18.00 horas.

En la elaboración de estas actividades colaboran los vecinos y amigos de Valdegutur y el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (Valdegutur es una pedanía cerverana).

