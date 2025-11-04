LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carmelo Borondo, David Monasterio y Ángel Alda en el Ayuntamiento de Lardero. Vox La Rioja

El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero

David Monasterio Santamaría acepta el acta de edil después de la renuncia al cargo de otros trece candidatos de la lista municipal

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:40

Vox ya tiene nuevo concejal en Lardero. Después de ocho meses desde que dimitieran sus ediles Laura Llorente y Pietro Chesús Alvero, y tras la renuncia al cargo de trece miembros de la lista electoral municipal, la opción de tomar el acta ha recaído y la ha aceptado David Monasterio Santamaría, el número 17. No obstante, queda otro acta de concejal por asignar y Vox ha agotado la nómina de titulares y suplentes, así que el partido tiene ahora potestad para designar uno por libre elección, que ya tiene decidido.

Llama la atención que, para llegar al último candidato de la lista antes han tenido que renunciar personas como José Antonio González-Lacarra, expresidente de la Asociación Riojana de Automoción y padre de la concejala logroñesa de Vox Patricia González-Lacarra, y Silvia Garrido, quien fue la número 2 al Parlamento regional y la 1 al Senado en 2019. El Ayuntamiento de Lardero celebrará un pleno extraordinario el próximo miércoles 12 de noviembre en el que se espera que se incorpore a la corporación municipal David Monasterio Santamaría, y así Vox volverá a tener representación después de que dimitieran sus dos concejales el 14 de marzo.

No obstante, para el segundo edil todavía habrá que esperar más. Ángel Alda, presidente de Vox La Rioja, asegura a Diario LA RIOJA que «va a ser de libre designación, por lo que tenemos que esperar la respuesta de la Junta Electoral Central, que esperamos que sea lo más rápido posible porque ya lo tenemos decidido». Aunque no desvela su nombre, Ángel Alda informa de que es un trabajador autónomo de Lardero su nuevo concejal, con quien se reunió y acordó que asumiera el cargo el pasado 27 de octubre. «Me hubiera gustado que todo fuera más rápido, si no en una semana, como mucho un par de meses, pero fue muy difícil localizar a algunas personas y eso ralentizó todo», expone Alda.

Laura Llorente y Pietro Chesús Alvero tras presentar su dimisión en Lardero el pasado 14 de marzo. D.M.A.

A David Monasterio lo tenían asegurado desde el inicio, el problema era que desde Pietro Chesús Alvero, número 3 de la lista municipal y uno de los dos concejales que dimitieron en marzo, hay trece candidatos que han tenido que rechazar personalmente el acta, uno a uno, en el Consistorio. A la pregunta de por qué estos han tardado tanto en responder, lo que ha ralentizado el proceso y perjudicado al partido, que ha permanecido ocho meses ausente en Lardero, el presidente de Vox justifica que «teníamos los datos de todo el mundo pero si no contestan…». Cabe recordar que fue en Lardero donde Vox obtuvo mayor porcentaje de votos en La Rioja en las elecciones municipales de 2023 (10,77%). De sus dos concejales electos, Ignacio Aquesolo y Laura Llorente, solo la segunda permaneció en el cargo de 2023 a 2025 porque el primero dimitió cinco meses después de ser elegido «por motivos personales» y fue sustituido por Pietro Chesús Alvero. Este, junto a Llorente, dimitieron el 14 de marzo, poco después de que Aquesolo fuera elegido asesor del Grupo Municipal de Vox en el Consistorio logroñés.

