Tudelilla se despide de sus fiestas con el día grande
Sábado, 16 de agosto 2025, 17:06
El apoyo institucional ha quedado patente este sábado en el día grande de las fiestas de San Roque en Tudelilla con amplia presencia de representantes políticos, principalmente de La Rioja Baja.
El municipio finaliza este sábado sus celebraciones con actos religiosos, danzas, degustación, mariachis y macrodiscoteca, entre otras propuestas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.