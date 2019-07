El triunfo de la cerámica Homenaje a Antonio Vivas en la jornada de ayer de NACE. :: NACE La feria NACE de Navarrete cierra con el balance oficioso de haber aumentado la afluencia de público DIEGO MARÍN A. NAVARRETE. Lunes, 22 julio 2019, 08:01

Después de un intenso fin de semana, ayer concluyó la XI Feria Nacional de Alfarería y Cerámica de Navarrete, que ha contado con una cuarentena de expositores invitados, artesanos locales, exposiciones y diversas actividades, como conciertos de música. De hecho, ayer Sonic Sisters pusieron el colofón al programa con un directo.

«Estoy orgullosísima y contentísima porque veo que a nivel cultural, sobre todo, es lo más importante que tenemos en Navarrete por el enriquecimiento que nos aportan los artistas invitados, pero a nivel económico también, todo el mundo está contento (cafeterías, restaurantes, hoteles... han estado llenos)», valoraba ayer la alcaldesa de la localidad, Marisa Corzana.

Aún no hay datos de afluencia pero, en general, las sensaciones son muy buenas: «Los expositores me transmiten que el viernes nunca habíamos tenido tanta gente. Los primeros años era un público mayoritariamente riojano, luego de provincias limítrofes pero ya somos internaciones, ha venido gente estadounidense por la feria, no de paso por el Camino de Santiago».

Marisa Corzana subraya las palabras de Antonio Vivas, director de la revista 'Cerámica' homenajeado en esta edición de NACE, quien declaró que «con esta feria Navarrete es el foco mundial de la cerámica».

Y es que Navarrete, recuerda su alcaldesa, «ha sido alfarera desde tiempos de los romanos; durante el siglo XX ha vivido de la alfarería, en todas las casas había alguien que trabajaba en la alfarería y, aunque había decaído un poco, nueve alfarerías perduran y creo que irán a más, porque en los talleres hay una treintena de alumnos». El sueño de Corzana es poder impartir una FP dedicada y especializada en la alfarería.