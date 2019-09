Tormantos insiste a la CHE y a Medio Ambiente para que solucionen los problemas del río J. A. Sábado, 21 septiembre 2019, 10:54

La asociación sociocultural Villa de Tormantos, para nada convencida por la respuesta que han obtenido de un primer escrito que enviaron, han vuelto a dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja para reclamar soluciones en torno a la problemática que -denuncia- sufre el río.

Así, la asociación insiste en que «la vegetación, mayormente las salciñas plantadas, se han expandido tanto que parece una selva y están dentro del mismo lecho o cauce, no en las orillas para su control». Ello ha derivado en la formación de «barreras, que provocan que en verano quede el agua estancada y produce malos olores y proliferación de insectos, mientras que en invierno, con las grandes avenidas se desborda por las riberas y perjudica a agricultores y hortelanos». Y, además de lo anterior, dice que «queremos recuperar nuestro patrimonio ambiental, tener un río como el de antes, donde vuelvan a posarse las cigüeñas y se vea correr la belleza de sus aguas, no como ahora, que no se ve el agua».

Por estos motivos, la asociación solicita que se haga «una deforestación controlada y que tenga un mantenimiento adecuado, desde la expropiación de la presa hasta la desembocadura del río Robrillos». También indica, en lo que respecta a la quema del desbrozamiento y tocones, que «puede haber otras alternativas o reciclajes, como la trituración o para hacer compost». «Nuestro único objetivo es mejorar el estado actual de nuestro río», indica la asociación de Tormantos.