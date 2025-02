«El tema de la salud mental hay que tratarlo con total naturalidad»

El 19 de diciembre Pablo Aranda Ruiz comunicó a los vecinos de Alcanadre su decisión de dejar la Alcaldía por su actual estado de salud mental, para poder recuperarse, después de casi 10 años al frente del Ayuntamiento como independiente con la agrupación Democracia Municipal. ... Continuará como concejal hasta terminar la legislatura. En el pleno del 30 de enero se hizo efectiva su renuncia y en otra sesión del 3 de febrero fue nombrado alcalde Mikel Encina.

–¿Cuándo decidió dejar el cargo de alcalde?

–Cuando empecé a no estar muy bien a nivel psicológico. Más o menos en agosto del año pasado. En septiembre hablé con Mikel Encina (el actual alcalde) para contárselo y me dijo que estaba para lo que hiciera falta.

«La gente me agradece todos estos años y me dice que ahora mismo lo importante soy yo»

–¿Qué problema ha tenido?

–He estado bajo psicológicamente, con ansiedad y estoy yendo al psicólogo, a terapia. Mi situación no está relacionada con el Ayuntamiento sino con un tema personal, familiar, que me ha afectado a nivel general. En el Ayuntamiento me encuentro muy a gusto, pero una persona con una responsabilidad como la Alcaldía, si no está bien, no puede dar el 100%. Lo mejor es quedarse a un lado y dejar paso al siguiente.

–En su caso va a seguir como concejal ¿no?

–Si, continuaré ayudando a mis compañeros como concejal, sin la responsabilidad que conlleva la Alcaldía.

–¿Cómo es el ambiente entre los grupos políticos?

–Todos nos llevamos bien. En la anterior legislatura Democracia Municipal fue el único partido que presentó candidatura y en esta tenemos seis concejales y el Partido Popular una. No hay discusiones y se aprueba todo por unanimidad.

–¿En qué situación está Alcanadre en estos momentos?

–En estos años hemos avanzado muchísimo, haciendo muchas mejoras en el pueblo, grandes obras que hacían falta como la calle San Isidro, que es la entrada principal, la plaza de la Libertad (plaza de la iglesia) que finalizó recientemente, todo el cambio del alumbrado a luces led, el centro social, albergue y un nuevo almacén municipal. La gente creo que está contenta con la labor que hemos realizado en el municipio.

–¿Cuántos habitantes tiene Alcanadre?

–Estamos unos 650 habitantes. En determinados momentos podemos llegar a 2.000 personas en Navidad, Semana Santa y, sobre todo, durante el verano.

–¿Qué balance hace de sus años como concejal y alcalde?

–Lo valoro positivamente. A nivel personal he estado muy a gusto trabajando con todos los integrantes de las corporaciones municipales. La gente de Alcanadre, esté quien esté en el Ayuntamiento, siempre apoya. Alcanadre es un pueblo bastante colaborador y esto hace que sea fácil estar el Consistorio.

–¿Cuál ha sido su trayectoria política?

–Comencé encabezando la candidatura del PSOE en las elecciones de 2011 con 19 años. Entonces fui concejal y a mitad de legislatura me quedé como independiente. Desde 2015, con 23 años, hasta ahora he sido alcalde por Democracia Municipal.

–En Alcanadre, como en otras muchas localidades, el alcalde no tiene un sueldo.

–Si, aquí no se ha cobrado por ejercer la Alcaldía ni las concejalías. Tenemos nuestros trabajos de siempre y esto es un añadido.

–¿Qué le han comentado los vecinos cuando se enteraron de que dejaba la alcaldía?

–La gente me ha apoyado un montón, con palabras de agradecimiento por todos estos años, palabras para desear que me recupere. Me dice que ahora mismo lo importante soy yo.

–Antes el tema de la salud mental era tabú y ahora se está visibilizando en diferentes ámbitos. En política local resulta raro y su caso puede servir como ejemplo. ¿Lo considera así?

–Es una enfermedad o una situación (en mi caso una ansiedad) como cualquier otra en esta vida y hay que tratarla con total naturalidad. Hay que normalizar y visibilizarla porque es cada vez más común en nuestra sociedad.