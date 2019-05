Hoy teatro y mañana concierto, en Fuenmayor

Hoy, el cine teatro Gran Coliseo de Fuenmayor acoge a partir de las 20.30 horas la función 'Toc toc' a cargo de la compañía Atribul@2. Le entrada (2 euros) se destinará a una asociación benéfica. Las actividades de este IV Fin de Semana Cultural de Mayo organizado por la Asociación de Amigos de Fuenmayor continuará mañana con el concierto de The Nowhere Plan (tributo a The Beatles) en el Gran Coliseo a las 20.30 horas.