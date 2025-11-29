Tarjetas navideñas, belenes y escaparates en Rincón de Soto

La castañada popular prevista para hoy a las 17.30 horas en la plaza Gallarza y la exposición de dibujos navideños en la casa de ... cultura, abren los actos de Navidad en Rincón de Soto. En el concurso de tarjetas los ganadores han sido Mario Digiácomo González (3 años), Mario Urtubia Esteban (6 años), Adela Gallardo Pastor (8 años) y Daniela Galán Pérez (10 años),

El viernes 19 de diciembre está prevista la muestra de belenes y la de escaparates de los establecimientos. Ambas con visita del grupo de catequesis a partir de las 16.00 horas. Las inscripciones están abiertas en el Ayuntamiento hasta el 15 de diciembre.

Los días 26, 27 y 28 de diciembre se celebrará el torneo de fútbol sala por cuadrillas en el polideportivo. La cuota es de 20 euros y se ha establecido un máximo de 16 equipos y de 15 personas por cada uno (nacidos a partir de 2011). El primer clasificado recibirá una paleta de jamón y un trofeo, el segundo un lote de vino y trofeo. Habrá galardón para el jugador destacado, mejor equipo femenino y para los semifinalistas, además del sorteo de una cesta navideña y un bingo durante la final del campeonato.

Por otro lado, La Trampilla representará el musical 'Luna Roja' los días 27 y 28 de diciembre, en el cine Avenida, a las 20.00 horas. Las entradas cuestan 7 euros en www.entrapolis.com, a partir del día 9 a las 20.00 horas.