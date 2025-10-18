Los tambores suenan de nuevo en Cornago

El desfile inaugural de las Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago finalizó en el interior del castillo.

Sanda Sainz Sábado, 18 de octubre 2025, 20:51 | Actualizado 20:57h. Comenta Compartir

Las Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago cumplen su mayoría de edad, dieciocho años en los que este evento ha evolucionado y, lo más importante, ha sabido mantener su interés y asentarse como uno de los principales focos turísticos anuales de La Rioja.

Este sábado tuvo lugar la inauguración, repleta de detalles que la diferencian de otras ediciones y la enriquecen. Cuatro torres hechas con palés representaban al castillo cornagués, una joya del patrimonio riojano. Como novedad se instalaron en la zona del Cristo, la salida del desfile. Un ave rapaz voló a las 12.00 hacia el brazo del alcalde Eugenio Cano, vestido con traje de época, y le llevó en sus garras un pergamino que el regidor leyó junto al presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, que encabezaba la comitiva de autoridades. Por primera vez participaban la Cofradía de la Vera Cruz de Alfaro con sus tambores a modo medieval e integrantes del Carnaval tradicional de Enciso con sus disfraces. También fue nueva la incorporación durante el trayecto, en cada barrio, de diferentes parejas y la presencia en el desfile de los monjes de Campolapuente, repartiendo manzanas.

Los vecinos se implicaron a la hora de adornar el pueblo, se vistieron de soldados, cruzados o doncellas, alguno a caballo y los niños con los arcos de flores. Al llegar al interior del castillo, el bufón Amadeo leyó el pregón.

Los más de sesenta puestos abrirán de nuevo mañana, de 11.00 a 19.00 y se repetirán los talleres (cáñamo y cestas, velas, hilado, tiro con arco, pintura, macramé, escritura medieval, ajedrez), vuelos de rapaces, forja, trabajo en piel y combates de soldados.

Los monjes, como es costumbre, darán 'sopa boba'. Mañana habrá juegos tradicionales, hombre orquesta, champiñón, garbanzos con sepia, magia, chocolate, concierto y cuentos, exposición de fósiles por la mañana, apertura del Centro de interpretación por la tarde y del castillo todo el día.

