Taller ecofeminista en el centro 'Mamel'
Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:31
L. L. Ecologistas en Acción de Haro ha organizado para el próximo 28 de septiembre la sesión titulada 'El sostenimiento de la vida: ecofeminismo para principiantes' que será gratuita y estará guiada por Yayo Herrero, referente del pensamiento ecofeminista y ecosocial en el ámbito hispanohablante. Esta cita tendrá lugar en el Centro Multiusos José Manuel Rodríguez Arnáez 'Mamel'.
