PR+ y UP suman siete mociones más a las tres ya presentadas por el PSOE en Lardero

El pleno municipal a desarrollar mañana en el Ayuntamiento de Lardero acumula ya diez mociones. A las tres del PSOE sobre la denegación de la licencia al salón de juegos, la conexión con autobús urbano con la zona de Entre Ríos y la mejora de las instalaciones del Aqualar se unen cuatro propuestas del PR+ y otras tres de UP.

La concejala regionalista Raquel Cabrera ha cursado una moción para solicitar la recepción del sector T1 y promover medidas legales frente a la junta de compensación, otra para mejorar los servicios y urbanización de las avenidas Aragón y Zaragoza, una tercera insistiendo en la conexión con transporte urbano con el sector Entre Ríos y una cuarta y última que insta al equipo de Gobierno de Lardero a que «ejecute el presupuesto municipal actual» y en particular lo que se refiere al centro cívico, la reforma de la zona deportiva de Villa Patro y el reasfaltado de las calles Cervantes y Blasco Ibáñez.

Por otra parte, la edil de UP, Laura Bravo ha registrado tres mociones. Una pide la «apertura del centro joven municipal como sala de estudio y clases de apoyo para estudiantes de Primaria y Secundaria», otra urge a realizar de forma urgente un plan de limpieza de solares ya que, considera UP, «la ordenanza municipal se está incumpliendo sistemáticamente, dada la proliferación de solares insalubres»; y la tercera y última reclama la «devolución de parte de las tasas de las piscinas municipales (Aqualar)» debido a que se encuentra en obras «y los usuarios no pueden hacer uso de la misma». «Se prometió a los vecinos y vecinas que las obras estarían terminadas al inicio de la temporada de verano, cuestión que se ha incumplido», expone Laura Bravo, quien propone, si no la devolución, «una rebaja de las tasas para el año 2020».