Sindicatos y patronal del champiñón llegan a un preacuerdo del convenio Ayer hubo marcha por Autol hasta la plaza del Ayuntamiento. :: sanda UGT y CCOO decidieron anoche desconvocar la huelga iniciada el lunes después de una larga reunión con responsables de Champifresh y Riojal SANDA SAINZ Viernes, 30 noviembre 2018, 09:25

Los sindicatos UGT y CCOO decidieron ayer desconvocar la huelga iniciada el lunes en las empresas autoleñas Champifresh y Riojal, dedicadas a la producción y comercialización de champiñón fresco, después de llegar a un entendimiento con la patronal en una larga reunión mantenida durante la tarde.

Asimismo, las dos organizaciones sindicales tienen previsto celebrar asambleas con los trabajadores mañana viernes en Champifresh y Riojal, centros pertenecientes al grupo Riberebro, con el objetivo de informarles sobre los detalles que han llevado a suspender la huelga, algo que todavía no ha trascendido.

Recordamos que la negociación del convenio estaba bloqueada. UGT y CCOO solicitaban mejoras en el salario y en las condiciones laborales referentes a los horarios, entre otros asuntos.

El paro se había convocado hasta el próximo sábado 1 de diciembre. Ayer, como ocurrió los dos días anteriores, hubo concentración a las puertas de las plantas productoras desde las 4.30 horas. Además, un numeroso grupo de trabajadores recorrió las calles de Autol desde el cementerio por la travesía hasta llegar al Ayuntamiento.

Allí quisieron reunirse con la alcaldesa, Catalina Bastida, para explicarle su situación, a las 9.30. Como se encontraba de viaje les atendió la concejala María Adoración Villoslada. En nombre de los trabajadores estuvieron tres miembros de UGT (sindicato mayoritario en este caso) y uno de CCOO.

'Si hoy no luchas, mañana no llores', 'Por un convenio justo, hay que luchar', 'Obreros unidos, jamás serán vencidos' o 'Aquí estamos, nosotros no nos vamos' fueron algunos de los lemas que los huelguistas entonaron en su trayecto por el municipio y frente al Consistorio.

Los tres días de movilizaciones han conllevado acusaciones de UGT y CCOO por acoso y coacciones a los trabajadores, algo que las empresas han negado. Además, mientras que los sindicatos cifraban el seguimiento en un 80%, la patronal indicaba que no llegaba al 50%.

Desde Champifresh y Riojal aseguraban anoche sentir una gran alegría porque finalmente se haya llegado a un entendimiento y no se produjese una ruptura de la garantía de servicio con sus clientes. La confianza con estos hace que toda la cadena funcione, algo que beneficia a las empresas y a sus empleados, explicaron.