Setas, vino y música en Igea

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:38

El programa 'Bienvenido Otoño' y las XXII Jornadas Micológicas de Igea se inició ayer con un maridaje artístico a cargo de los músicos Lucía y Miguel, que incluyó una copa de vino Faustino Rivero Ulecia, dos copas de hidromiel de Bodegas de Igea y tres pinchos, en la segunda planta del centro social. Costaba 8 euros y participaron casi un centenar de personas.

Hoy se llevará a cabo la mayor parte de las actividades programadas. A las 11.00 horas tendrá lugar una visita al Centro de Interpretación Paleontologica, mercado artesanal y taller de globo luminoso de Halloween, en la Plaza Pedro María Sanz Alonso.

De 13.00 a 15.00 horas destaca la ruta micológica de pinchos, con 800 tiques disponibles que cuestan 17 euros a los socios de Igeensis y 20 al resto. El Centro Social ofrecerá brocheta de moruno setero y vino de Bodegas Gómez de Segura; el bar Avenida, potaje de garbanzos con setas y vino de Vico de Arnedo; Igeensis preparará saquitos de manzana con crema de hongo y para beber, vino de Faustino Rivero Ulecia; el albergue tendrá crema de setas con picatostes y vino Divisa Blanca: la Peña Simpatía de Logroño cocinará setas a la pancha con majao y limón y su vino será de Bodega Viterico; y la peña El Hambre de Calahorra repartirá champiñones a la plancha con gamba y vino El Santiguadero de Bodegas D. Mateos. También habrá postre de Papín.

El bingo micológico a las 15.30 y recorrido de la charanga Wesyké a las 17.00 darán paso al encierro de reses bravas de Murillo Conde (Tauste), a las 17.30. Wesyké tocará después y por la noche en una jornada que también incluye zurracapote en la peña El Puntazo' y djs en el bar del centro social.

El programa continuará mañana con visita al Centro de Interpretación y actuación familiar 'Este mago está muy loco'.

Temas

Vino

Igea

Setas

Música