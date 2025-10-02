LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El nuevo presidente de la ADR La Rioja Suroiental, Sergio Álvarez. ADR LA RIOJA SURORIENTAL
Igea

Sergio Álvarez asume la presidencia de la ADR La Rioja Suroriental por 4 años

El alcalde de Igea y diputado del parlamento de La Rioja representa a la Mancomunidad del Alhama-Linares

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:34

Desde el día 1 de octubre la Asociación Para el Desarrollo Rural de La Rioja Oriental cuenta con una nueva junta directiva que preside el alcalde de Igea y diputado del PP en el parlamento de La Rioja, Sergio Álvarez Martínez. Toma el relevo del socialista Pedro Montalvo Íñigo, alcalde de Arnedillo y exsenador.

Esta institución celebró su asamblea general el 24 de septiembre y aprobó por mayoría de los socios asistentes y representados la única candidatura conjunta presentada. La junta que ahora se estrena tendrá un mandato de cuatro años.

Sergio Álvarez representa a la Mancomunidad del Alhama-Linares, que presidió entre 2019 y 2023. En la ADR La Rioja Oriental se compromete a continuar el trabajo realizado hasta la fecha con el objetivo de profundizar en la cohesión del territorio, aprovechar sus recursos y apoyar proyectos innovadores que fijen población. Como retos destaca la modernización de la gestión interna, la apertura de nuevos perfiles de emprendedores y la colaboración público-privada para impulsar modelos de desarrollo sostenible.

Álvarez asegura que asume el cargo «con responsabilidad e ilusión» y se pone al servicio de los municipios y entidades que integran la asociación «convencido de que el desarrollo rural solo es posible si trabajamos de forma coordinada, cercana y comprometida».

La ADR La Rioja Oriental es un grupo de acción local con sede en Arnedo, formado por municipios, mancomunidades, colectivos sociales y asociaciones de los valles del Jubera, Ocón, Cidacos, Alhama-Linares y Ebro que realiza su labor desde hace más de dos décadas, basada en el impulso económico, social y territorial, con especial atención al reto demográfico y a la mejora de la calidad de vida en el medio rural.

Actúa en treinta y seis localidades y gestiona fondos europeos para financiar proyectos empresariales, turísticos, culturales y de recuperación del patrimonio con el fin de generar empleo, actividad económica y atraer turismo. Asimismo, continuará impulsando iniciativas estratégicas como la Ruta del Vino Rioja Oriental creada en 2018, que engloba a ayuntamientos y empresas turísticas de la zona, y desde ahora tiene también como presidente a Sergio Álvarez.

