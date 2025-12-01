Arranca la venta de entradas anticipadas para el teatro Avenida de Santo Domingo
Un tributo a Carrá, un espectáculo familiar o música y danza, entre las citas que necesitan de una adquisición previa en la Oficina de Turismo
Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:18
Santo Domingo de la Calzada presentó el pasado 7 de noviembre la programación cultural, festiva y turística especial de las Ferias y la Navidad ... que acogerá el teatro Avenida durante el mes de diciembre, con una oferta variada de música, teatro y danza dirigida a todos los públicos. Ahora, desde el Consistorio calceatense han dado a conocer los eventos que requieren una entrada previa y que se pueden adquirir de forma anticipada en los puntos indicados o directamente en taquilla antes de cada función.
En primer lugar, este domingo se celebrará un tributo a Raffaella Carrá titulado 'Holla Raffaella' con algunos de sus mayores éxitos. El espectáculo dará comienzo a las 20.00 horas y las entradas anticipadas se podrán adquirir en la Oficina de Turismo.
El 13 de diciembre llegará el musical interactivo 'Un mundo de Fantasía', un espectáculo familiar que dará comienzo a las 17.00 horas y cuyas entradas estarán disponibles en www.dentralia.com y en la Oficina de Turismo.
Ese mismo día y por esos mismos medios se podrá comprar para el musical 'Bienvenidos' con los éxitos de los 80 y 90 que arrancará a las 20.00 horas.
La última de las propuestas es 'Rematadera' que fusionará el folclore tradicional con la danza contemporánea, de la mano del reconocido bailarín y coreógrafo Miguel A. Berna. En este caso, las entradas anticipadas estarán disponibles en la Oficina de Turismo, ubicada en la plaza de España, número 4.
