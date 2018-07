«Venezuela es un país que está a punto de desaparecer» Humberto González, junto a la sede calceatense del curso. :: albo Humberto González Venezolano en el exilio J. ALBO Miércoles, 25 julio 2018, 23:32

Humberto González es un abogado venezolano exiliado en Orlando (Florida), desde donde ejerce una activa oposición contra el régimen de Nicolás Maduro. Hasta aquí, su historia podría ser la de muchas personas, pero hay otra circunstancia que la hace, localmente más noticiable: ha viajado hasta Santo Domingo de la Calzada, expresamente para participar en el curso de Filosofía, 'Literatura y materialismo filosófico'.

-Llama la atención que haga este viaje para participar en el curso...

-He venido expresamente al curso por el interés que tengo, personal y profesionalmente, de profundizar en las ideas de Gustavo Bueno y entender su sistema filosófico. Ello puede ser muy útil para tratar de comprender un mundo tan convulso y una situación tan compleja como la de Venezuela, donde las respuestas tradicionales no nos permiten encontrar una solución.

-¿Por qué se fue de Venezuela?

-Porque la situación es imposible, no solo desde un punto de vista material. Dada la situación de tiranía del gobierno despótico de Venezuela no es posible ejercer la política de forma libre. No concibo la política en términos de hormonas; de decir, me quedo porque soy más valiente y estoy dispuesto a sacrificarme, a morir... No, yo quiero vivir y lucho para que otros venezolanos puedan vivir también. No podría decir las cosas que digo si estuviese en Venezuela, quizá ya estaría muerto, preso, torturado... Defiendo mi posición de estar en un exilio activo, militante.

-Una oposición desde Orlando...

-Nosotros nos distinguimos de lo que llamamos la 'oposición falsa', que es la que tolera al gobierno. No es igual hacer política dentro que fuera de Venezuela. Dentro, cualquier persona está condicionada por la necesidad de vivir física y políticamente, por lo que muchos asumen posiciones que son muy blandas y que en algunos casos los convierte en colaboracionistas del régimen. Nosotros atacamos eso. Cuando al principio se vio que había una intención del régimen de tomar el control por la vía del fraude, esta falsa oposición defendió, por ejemplo, que la única forma de salir de este gobierno chavista es por la vía electoral y, haciendo eso se desarticularon otras formas de lucha. Así, hemos llegado a una situación en la que no es exagerado decir que Venezuela es un país que está a punto de desaparecer. Hay un grupo criminal que ha tomado al asalto las instituciones del Estado y las ha puesto a su servicio. El 80% del país está sin agua, electricidad, transporte público ni Internet; la gente no puede salir desde las tres de la tarde por temor a ser asesinada; ya se da como 'normal' que no haya medicinas, ni hay comida; muchas plataformas petrolíferas se están derrumbando por falta de mantenimiento... El dinero no vale nada: un dólar equivale prácticamente a cuatro millones de bolívares; un profesor universitario, por ejemplo, está ganando menos de un dólar al mes. Es el caos.

-¿Cree que si Podemos llegara a Gobernar en España, podría llegarse a la misma situación?

-Sin duda. Venezuela ha sido para Podemos un laboratorio de ideas perversas, tóxicas, que ellos aplican en España. Es evidente que su estrategia, como Chávez, es llegar al poder por la vía electoral, tomar las instituciones del Estado; usar las libertades que este Estado democrático le permite para implosionar desde adentro la nación española.

-¿Milita usted en algún partido?.

-No, soy parte de un movimiento de opinión que se llama 'Repúblicos', porque defendemos la refundación de la República. Queremos un cambio, pero no de gobierno vía elecciones, porque toda la estructura financiera, política y militar quedaría en manos del chavismo. Planteamos una ruptura con la Constitución de 1999, no ir a elecciones pero sí una ruptura con este Estado chavista. Creemos que la única manera de expulsar al Estado chavista es por la vía de la fuerza, bien por un realineamiento del ejército venezolano o una intervención militar internacional.