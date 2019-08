«Estamos trabajando en una solución a medio plazo» Javier Ruiz. Javier Ruiz | Alcalde JAVIER ALBO Santo Domingo Jueves, 22 agosto 2019, 07:25

El equipo de Gobierno también participó en la manifestación, aunque esta iba dirigida, precisamente, a reclamar del Ayuntamiento que «mueva ficha». «Hace dos semanas tuve una reunión con el presidente de Ayuela y ya la comenté que asistiríamos. El Ayuntamiento también está muy interesado en la rehabilitación de las murallas y está trabajando en ver cómo podemos acometerla», dijo ayer el alcalde, Javier Ruiz

- ¿La propiedad es el problema? ¿No se podría empezar a actuar en la parte ya liberada?

- La propiedad es uno de los escollos más importantes. Con lo que hay ahora mismo en manos públicas podríamos intervenir en zonas muy concretas y muy pequeñas, pero creo que no merece la pena. Soy partidario de hacerlo de una manera conjunta en todo el recinto amurallado de la avenida de Burgos. Solamente la consolidación costaría millón y pico de euros, según el Plan Director, y como no tenemos recursos, tendríamos que acudir a algún tipo de subvención, como el 1,5% Cultural. Seguimos trabajando para ver cómo podemos solucionar el tema de la propiedad, pero no quiero todavía adelantar acontecimientos.

- ¿Ha habido contactos entre su equipo de Gobierno y los propietarios?

- De momento no porque queremos ver antes cómo afrontamos este tema, de modo que cuando tengamos los contactos estos no sean meramente exploratorios sino intentar aportar ya una solución al problema.

- ¿Es optimista en este asunto?

- Moderadamente optimista. Tenemos una posible vía de solución. Estamos estudiándola, pero sería a medio plazo, a lo largo de la legislatura. Podemos tener un instrumento y un comienzo a corto plazo, y a medio plazo la solución.

- Mientras llega la solución, ¿contemplan alguna vía para requerir a los propietarios la conservación de este patrimonio?

- Hablaré con los técnicos sobre si tendríamos que acometer algún tipo de trabajo de consolidación de manera subsidiaria, aunque, como digo, estamos trabajando en otro tipo de soluciones a medio plazo.