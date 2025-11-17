LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La biblioteca municipal de Santo Domingo volverá a prestar servicio con normalidad a partir de hoy

Laura Lezana

Laura Lezana

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

La biblioteca municipal de Santo Domingo de la Calzada volverá a abrir sus puertas para prestar servicio con normalidad, en horario de 10.00 ... a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

