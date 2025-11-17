La biblioteca municipal de Santo Domingo volverá a prestar servicio con normalidad a partir de hoy
Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:55
La biblioteca municipal de Santo Domingo de la Calzada volverá a abrir sus puertas para prestar servicio con normalidad, en horario de 10.00 ... a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento calceatense informa sobre este servicio que se retoma tras el reciente fallecimiento del bibliotecario municipal. Para ello se ha llevado a cabo un llamamiento masivo de la bolsa de empleo existente para la categoría de auxiliar administrativo, con el fin de restablecer «cuanto antes» el funcionamiento habitual del servicio.
«Quiero agradecer la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante este periodo excepcional, así como destacar el compromiso del personal municipal», ha explicado el concejal de Cultura, Óscar Reina.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión