La biblioteca municipal de Santo Domingo volverá a prestar servicio con normalidad a partir de hoy

La biblioteca municipal de Santo Domingo de la Calzada volverá a abrir sus puertas para prestar servicio con normalidad, en horario de 10.00 ... a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento calceatense informa sobre este servicio que se retoma tras el reciente fallecimiento del bibliotecario municipal. Para ello se ha llevado a cabo un llamamiento masivo de la bolsa de empleo existente para la categoría de auxiliar administrativo, con el fin de restablecer «cuanto antes» el funcionamiento habitual del servicio.

«Quiero agradecer la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante este periodo excepcional, así como destacar el compromiso del personal municipal», ha explicado el concejal de Cultura, Óscar Reina.