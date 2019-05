«En dos semanas se nos han apuntado a la peña El Salero unos 130 jóvenes» Cristina González | Responsable de Juventud Cristina González Responsable de Juventud JAVIER ALBO Santo Domingo Domingo, 12 mayo 2019, 11:58

Cristina González llevaba meses haciendo campaña para que la gente se apuntara a la peña El Salero, de la que es responsable de Juventud, ya que la entidad que preside su padre, Jacinto, envejecía sin remedio, sin apenas jóvenes, y así, no se podía hablar de futuro. Su esfuerzo no daba demasiados frutos hasta que, de la noche a la mañana, durante las dos últimas semanas, ha visto cómo se han inscrito a la peña más de un centenar de jóvenes. Todavía no da crédito.

- La novedad este año en la peña El Salero es que se ha apuntado mucha gente nueva y joven.

- Sí, unos 130 chavales. Vinieron dos a reunirse con nosotros, nos dijeron que querían animarse algunas cuadrillas y lo han hecho.

- Llevaba tiempo haciendo campaña para que se apuntara más gente y, de repente, todos...

- Sí, llevábamos unos cuantos meses publicándolo en Facebook para que se animara la juventud a salir en la peña.

Los actos de hoy u6 Misa, bendición y reparto del 'Almuerzo del Santo'. u10 Dianas y pasacalles por la banda de música y los gaiteros. u11 Enchiqueramiento de los toros vespertinos y aperitivo. u11 Misa y procesión. u12 y 17 Parque infantil en la plaza de España. u18 Corrida de toros, con 4 de la ganadería Palha para Sánchez Vara y Miguel Ángel Pacheco. u20 30. Degustación de productos zamoranos, por AZAR, en la plaza de la Alameda. u21 'Música popular' en el Teatro Avenida. 21 horas. u21 y 00 30. Verbena con 'Talisman Orquesta Show'. u23 30. Fuegos artificiales.

- ¿Qué va a hacer toda esta gente en la peña?

- Han pagado una cuota como socios colaboradores de 10 euros, que se lo van a gastar en una comida de juventud que quieren hacer con diversas actividades para animar la ciudad.

- Con este empujón, la peña ha duplicado de repente su número de socios...

- Sí, así es. No llegábamos a cien y ahora de golpe se han apuntado 130 nuevos...

- ¿Qué le pasaba a la peña, que no crecía?

- No se animaba la gente, no tengo ni idea de por qué.

- ¿Estos jóvenes también van a participar en los pasacalles?

- Sí, y también irán a la concentración de peñas que se celebrará en Ezcaray el día 1 de junio.

- Además de los pasacalles, ¿qué más actividades realiza la peña?

- Animar las degustaciones y el día 14 repartir el champiñón, a las ocho y media.