Santo Domingo trata mañana mociones sobre 'Enredadera' y el 'No caso del 14-N'

El orden del día del pleno ordinario que celebrará mañana la Corporación calceatense, a las 20 horas, incluye dos mociones: una, presentada por el concejal no adscrito, Carlos Barrón, referente a la creación de una comisión de investigación, integrada por todos los concejales de la Corporación, sobre la trama 'Enredadera'. PSOE y PP no la apoyan, según transmitió el alcalde tras la junta de portavoces, al considerar que «no hay nada que investigar». IU, por su parte, sí apoya su creación, aunque da por buenas las explicaciones del jefe de la Policía Local y pide que se investigue también «el contrato multimillonario con Valoriza Servicios Medio Ambientales SA para los servicios de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos, que fue adjudicado en el pleno del último día hábil de la legislatura de buena mañana y con alevosía por parte del PP, PR y el actual concejal no adscrito».

Además, IU presentará una moción de solidaridad con los «represaliados del No caso 14-N» y se abordará un convenio con el Gobierno de La Rioja sobre acceso a la información georeferenciada.