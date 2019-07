El PP de Santo Domingo «toma nota» de que el PSOE haya pactado con los «populistas» de IU Concejales del PP, en el pleno de organización celebrado el pasado viernes. / Javier Albo El grupo popular en el Ayuntamiento afirma que el el equipo de Gobierno se dio un «baño de realidad» en el pleno JAVIER ALBO Santo Domingo Lunes, 15 julio 2019, 15:10

El Grupo Municipal del PP lamenta que el PSOE «haya hecho un pacto de gobernabilidad con pies de barro con los populistas y se haya echado en sus manos en un acuerdo que manifiesta que van a realizar políticas claras y de izquierdas». «Tomamos nota», subraya.

Así lo indica su portavoz, David Mena, en una nota, en la que explica que su grupo modificó las propuestas que llevó al pleno de organización del pasado viernes el equipo de Gobierno «para someterlos democráticamente a votación, porque visto el desastre de planteamiento municipal podríamos, si hubiera habido el apoyo suficiente, haberlo rechazado todo y bloquear el funcionamiento del Ayuntamiento». A renglón seguido explica que no lo hicieron por la «responsabilidad política a la que tanto apela el PSOE y luego tan poco practica».

El edil afirma que «hubiéramos propuesto más cambios, pero respetamos al equipo que gobierna actualmente, aunque vayan por muy mal camino en tan poco tiempo». También censura que en las representaciones del ayuntamiento en órganos colegiados no se les tuviera en cuenta ni consultara. «Quizás no se hayan dado cuenta de que están en minoría, lo que demuestra que es un gobierno que vive en la fantasía», indica Mena, que señala que PSOE e IU llevaron a la sesión «una organización municipal a la carta sin consenso suficiente, para luego darse un baño de realidad cuando comprobaron que sus castillos mediáticos en el aire no tienen ningún tipo de cimentación». Y añade: «Nos sorprende que les «sorprenda» lo que ocurrió en el Pleno».