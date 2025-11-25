Santo Domingo da luz verde a la reforma integral del teatro-cine Avenida

Santo Domingo de la Calzada aprobó en el pleno de este martes por unanimidad la memoria para la reforma integral del teatro-cine Avenida, ... cuya inversión total se estima en 582.702,76 euros, sin IVA.

De esta manera, se dio el visto bueno a la autorización para su ejecución por fases la cual está previsto que se realice en un total de cinco: aseos en la planta baja (60.136 euros); patio de butacas y anfiteatro (356.394 euros); camerinos y accesos escénicos (92.579 euros); vestíbulo de entrada y pintura general (45.500 euros) y aseos en la primera planta (28.091 euros).

La memoria, valorada por la arquitecta Allende Bañales Gallo, fue presentada por el alcalde, Raúl Riaño, y el concejal de Cultura, Óscar Reina, a principios de este mismo mes y ambos la calificaron como «ambiciosa».

«Las Cuentas de 2026 se están elaborando y la ciudad no se va a quedar sin Presupuestos» Raúl Riaño Alcalde

Asimismo, también destacaron la «necesidad» de estas obras «imprescindibles» y cuyos trabajos se realizarán de manera escalonada. Por otro lado, Riaño también explicó que se está buscando la financiación del proyecto a través de la consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja para la consecución de fondos regionales.

En cuanto a este proyecto, desde Muévete Santo Domingo se mostraron a favor del mismo aunque también reflejaron dudas respecto al no haber incluido el cambio de los polipastos: «Las compañías de teatro decían que tenían los polipastos de madera y que no podían colgar los pernos, y por ello había obras que no se podían realizar por no tenerlos motorizados».

Desde el PSOE afirmaron que «el edificio necesita una intervención bastante importante pero merece un plan más ambicioso y nosotros entendemos que aún se puede mejorar más».

Ante estas cuestiones, desde Por La Rioja, Reina explicó que «han sido conscientes» de no incluir los polipastos en la memoria «porque los focos conservan un sistema de varas con cuerda y eso también es un encanto que el resto de teatros no tiene y no es ningún impedimento para realizar ninguna actuación».

Otro de los puntos que se votó a favor durante el pleno fue la adhesión a la asociación 'Red de Ciudades y Villas Medievales', la cual tiene como «principal objetivo la promoción y difusión turística de ciudades y villas con un rico legado histórico, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días, a través de su historia, arquitectura, leyendas y su literatura». Este cuenta con una cuota de admisión de 500 euros y una cuota ordinaria de 2.000.

En este asunto, desde MSD comentaron que «para hacer conclusiones habrá que esperar un año. Vamos a ver lo que nos aporta esta asociación a la ciudad». Por otro lado, el grupo socialista consideró necesario y más «prioritario la recuperación de nuestro patrimonio como la recuperación del torreón número doce».

El último de los asuntos a tratar y que también resultó aprobado fue el convenio entre la Comunidad Autónoma y el municipio para la aplicación de los ingresos de derecho público municipales.

Para concluir el pleno, desde la oposición cuestionaron la preparación de los Presupuestos de 2026 a lo que el alcalde respondió que «se están elaborando y la ciudad no se va a quedar sin Presupuestos, continuaría unos meses con el de este año».