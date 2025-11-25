LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pleno celebrado la noche del martes en el Ayuntamiento de Santo Domingo. L. LEZANA

Santo Domingo da luz verde a la reforma integral del teatro-cine Avenida

La memoria del proyecto, valorado en 582.702,76 euros, fue aprobada en el pleno de este martes y así se facultó la ejecución por fases de la misma

Laura Lezana

Laura Lezana

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:06

Santo Domingo de la Calzada aprobó en el pleno de este martes por unanimidad la memoria para la reforma integral del teatro-cine Avenida, ... cuya inversión total se estima en 582.702,76 euros, sin IVA.

