Santo Domingo se queda sin oficina de turismo hasta que se licite su gestión Dos turistas que ayer se encontraron cerradas las puertas de la oficina de turismo. / Javier Albo El fin del contrato menory la imposibilidad de firmar otro igual deja a la ciudad sin servicio cuando aún recibe a muchos turistas JAVIER ALBO Santo Domingo Domingo, 7 octubre 2018, 11:17

Principios de octubre y el verano, aunque ya extinto, parece prolongarse. Santo Domingo de la Calzada recibe aún, cada día, a cientos de visitantes y peregrinos, pero, desde el pasado día 1, se encuentran cerrada la oficina de turismo, de momento sin fecha para su reapertura. Algunos expresan su sorpresa, otros su malestar: no saben qué ver ni a dónde ir. Echan a andar sin rumbo.

La oficina está cerrada porque el día 30 de septiembre finalizó el contrato menor que el Ayuntamiento había suscrito con una empresa para prorrogar su apertura nueve meses más, con el objetivo puesto en elaborar durante ese tiempo el correspondiente procedimiento que terminara con la adjudicación definitiva de su gestión.

No ha sido así, como tampoco lo fue en el anterior contrato menor -aquel por un año de duración- que el Ayuntamiento firmaba para salir del paso y mantener el servicio abierto. Sin embargo, esta concatenación de contratos menores contravenía la ley, tal y como observó en su día Intervención. «Nos encontramos ante dos adjudicaciones tramitadas mediante contrato menor, con la misma causa, el mismo objeto, el mismo sujeto, lo que refleja una necesidad continuada en el tiempo, y que supone que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato al realizarse contrataciones menores sucesivas para cubrir necesidades recurrentes», argumentó. Por ello, el departamento municipal ha venido poniendo reparos al pago de las facturas que presentaba la empresa, levantados por el alcalde.

La concejala de Turismo, Beatriz Salas, justifica la tardanza en que «hay un colapso de pliegos»

La única opción que le queda al Ayuntamiento es elaborar un pliego de condiciones y sacar a concurso la gestión de la oficina de turismo. La concejala de Turismo, Beatriz Salas, explicó ayer que «los servicios técnicos del Ayuntamiento trabajan en ello actualmente y esperemos que lo podamos tener lo antes posible para ofrecer la gestión de una manera continua, sin tanta interrupción, durante el máximo de tiempo que nos permita la ley».

Ante la pregunta de por qué no se ha hecho ya, la edil señaló que «hay un colapso de pliegos. Eso es lo que me dicen. Llevo luchando desde el minuto 1 que entré en el Ayuntamiento por sacar esto adelante. Acepto mi responsabilidad porque no he sido capaz de hacerlo, pero también es cierto que yo como concejal no puedo iniciar ninguna licitación; es una cuestión técnica y cuesta muchísimo, esa es la verdad», reconoció la edil.

Salas confía en que hasta que se produzca la licitación se pueda solventar la actual situación de alguna manera puntual, especialmente de cara a los 'puentes' festivos contemplados en los próximos meses.