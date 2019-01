IU Santo Domingo pide al PSOE que resuelva los problemas de la ciudad La formación sospecha que los anuncios sobre la «oportunidad y reto» del año 2019 sean una «gran venta de humo» JAVIER ALBO Santo Domingo Miércoles, 16 enero 2019, 08:56

IU Santo Domingo «sospecha» que los anuncios sobre la «gran oportunidad y reto extraordinario» que trae consigo el 2019, por el Milenario del Santo, sean, en realidad, «otra gran venta de humo al por mayor a las que en este municipio estamos acostumbrados y esperamos que, en esta ocasión, también escarmentados». En cualquier caso, añade que «los deseos no se convierten en realidad con solo enunciarlos» y opina que si el año va a ser especialmente positivo para la ciudad, «se tiene que empezar a notar».

Y añade: «Pero nos encontramos subiendo una 'cuesta de enero' especialmente empinada, en cuanto al funcionamiento del ayuntamiento», y cita que aún no hay un calendario de trabajo con las fechas de las comisiones informativas ni de los plenos ordinarios; con que las vacantes por jubilación del puesto de tesorero y de un trabajador del cine no se sabe si van a ser cubiertas; las críticas de UGT por el «abandono» que sufre la plantilla municipal, y el «incumplimiento total de decenas de mociones y acuerdos».

Por ello, IU sugiere el equipo de Gobierno que se centre en resolver problemas de su responsabilidad y no en «llevar la agenda del obispo y apropiarse de unas celebraciones que son iniciativa de una confesión religiosa». Añade la formación que la legislatura «está agotada políticamente, pero no es asumible que lo esté administrativamente, porque hay cuestiones que afectan de forma muy sensible a la vida diaria de los vecinos».