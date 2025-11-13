Santo Domingo presenta su nuevo centro de transformación

La compañía i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, distribuidora del grupo Iberdrola, ha culminado en Santo Domingo de la Calzada un proyecto de mejora del ... suministro eléctrico cuya actuación ha consistido en la instalación de un nuevo centro de transformación subterráneo.

Ubicado en la carretera de Gallinero, se ha denominado 'Polideportivo Santo Domingo' y está equipado con un transformador de 400 kilovoltios-amperios de potencia inicial, ampliable hasta 630 kVA para futuras necesidades.

Este centro de transformación, como explicó ayer el alcalde de la localidad, Raúl Riaño, conforma una instalación que reduce la media tensión (13,2 kV) a baja tensión utilizable por hogares y negocios.

Esta nueva infraestructura sustituye al antiguo centro de transformación 'Ollerías (Domingo)' y a su tendido aéreo asociado

Los trabajos se han ejecutado en un plazo aproximado de dos meses, «minimizando las molestias para los vecinos» por un importe total de 101.338,53 euros.

Asimismo, se ha conectado a la red mediante 242 metros de nueva línea eléctrica subterránea de media tensión. La nueva infraestructura sustituye al antiguo centro de transformación 'Ollerías (Domingo)' y a su tendido aéreo asociado, que han sido desmontados por completo.

El primero de los beneficios que destacó el edil es la mejora de la calidad del suministro. La puesta en servicio del nuevo centro de transformación se traduce en un suministro eléctrico más estable para los vecinos y empresas, reduciendo el riesgo de caídas de tensión y cortes de luz, y atendiendo mejor la demanda actual y futura de energía en la zona».

La siguiente característica que resaltó fue la reducción del impacto visual ya que al haberse soterrado la nueva línea eléctrica y eliminado el antiguo tendido aéreo, se eliminan los postes y cables visibles en el entorno.

«Esta mejora paisajística resulta especialmente positiva para la estética del municipio, conocido por su patrimonio histórico, ya que preserva el entorno urbano libre de líneas eléctricas aéreas.

Por último, señaló la seguridad y respeto medioambiental ya que la intervención se ha realizado cumpliendo la normativa vigente en materia de protección de la avifauna (aves) y de seguridad técnica. Además, la retirada de la línea aérea anterior reduce el riesgo de accidentes por electrocución o colisión de aves con el tendido eléctrico.