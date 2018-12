Santo Domingo, al otro lado del 'puente' Mercado del Camino, con 83 productores de 29 provincias este año. / Javier Albo La ciudad propone de jueves a domingo, incluidos, una gran oferta comercial y de ocio por sus ferias de la Concepción JAVIER ALBO Santo Domingo Domingo, 2 diciembre 2018, 09:54

Santo Domingo de la Calzada tiene, a la vuelta de la esquina, un gran plan... para todos. Empezó a fraguarlo hace siglos, auspiciado por espaldarazos en forma de privilegios que los reyes concedieron a la ciudad para la celebración de una feria anual y, con todos los cambios posibles para adaptarse a los muchos 'nuevos tiempos' enmarcados en tan largo periodo, llega ahora con el formato que en algo más de dos décadas se ha demostrado muy exitoso. Para muestra, sus calles durante el largo 'puente' festivo y unas cifras que no abandonan la horquilla de los 90.000-100.000 visitantes.

Son buenas las fechas, porque toca abastecer las despensas de cara a las insaciables, a nivel de consumo, fechas navideñas que se avecinan, pero también por la necesidad de llenar de contenido el mucho tiempo libre de estos días, festivos para muchos. En este sentido, Santo Domingo de la Calzada es, sin duda, un destino ideal para una cosa y la otra del 6 al 9 de diciembre próximos, ambos incluidos.

Lo es para comprar, porque a la oferta habitual de un comercio local que estos días abrirá sus puertas sin descanso, se suman los cuatro grandes mercados sobre los que se sustenta el gran atractivo de las ferias de la Concepción.

El tirón del evento está patente en la cifra de 100.000 personas que atrae en cada edición

Por una parte está el Mercado del Camino, escaparate de la producción artesana de buena parte de España, organizada por la Fundación Caja Rioja, Bankia y la Dirección General de Cultura y Turismo, que en esta 28 edición reunirá en la carpa gigante de la plaza Jacobea a 83 productores de 29 provincias. Sus puertas se abrirán de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, los cuatro días.

El Mercado Medieval, promovido por la asociación del mismo nombre, rodeará los 86 puestos de madera que ya se levantan en el Casco Histórico de la ciudad de una incesante oferta de ocio que no deja indiferente a nadie: músicos, danzas, bufones, malabaristas, caballeros... Toda la magia del más divertido tiempo medieval se concentra en parte de la antigua ciudad, donde no faltará a su cita la boda medieval, los espectáculos ecuestres y de aves rapaces y la animación de calle con diversas temáticas -circo, fuego, bárbaros, demonios etc-, con los que el entretenimiento y la sorpresa están garantizados durante el tiempo de apertura del mercado, entre las 10 y las 22 horas, ininterrumpidamente.

Ecología y antigüedades

El polideportivo de Margubete volverá a enmarcar la XV Ecoferia del Camino, organizada por la Asociación del Camino Ecológico de La Rioja, que contará con unos 25 productores que ofertarán un surtido catálogo de productos entre otros miel, hortalizas y frutas, quesos, lácteos y yogures, legumbres, conservas, vino, pan y pastas. También acogerá talleres demostrativos y, como en años anteriores, un Ecobar. Abrirá sus puertas de 10 a 14.30 y de 16 a 21 horas.

Por su parte, la Feria de antigüedades, coleccionismo y vintage volverá a ocupar su puesto en el claustro de la iglesia de San Francisco, donde una docena de anticuarios ofertarán su diversificada mercancía de 10 a 21 horas. Este evento está promovido por la Asociación de Anticuarios de La Rioja.