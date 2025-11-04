LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una de las catas en la edición de 'Vino y Camino' del año pasado. M. C.

Santo Domingo celebra la III edición de 'Vino y Camino' por el Día del Enoturismo

Las visitas, que se celebrarán sábado y domingo, incluyen una degustación de tres vinos con diferentes maridajes en enclaves turísticos

María Caro

María Caro

Lunes, 3 de noviembre 2025

La III Edición de 'Vino y Camino', una cita que, año tras año, sigue creciendo en contenido, participación y público, consolidándose como un referente dentro ... del Otoño Cultural, como anunció la concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.

