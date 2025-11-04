Santo Domingo celebra la III edición de 'Vino y Camino' por el Día del Enoturismo

La III Edición de 'Vino y Camino', una cita que, año tras año, sigue creciendo en contenido, participación y público, consolidándose como un referente dentro ... del Otoño Cultural, como anunció la concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.

Esta iniciativa nació en 2023 con el objetivo de unir el vino y el Camino de Santiago, dos símbolos profundamente ligados a la identidad de Santo Domingo de la Calzada y de La Rioja. Tres ediciones después, 'Vino y Camino' se ha convertido en una experiencia enoturística que celebra la tradición, la cultura y la hospitalidad calceatense, contribuyendo a dinamizar la ciudad durante el otoño. «Cada año vemos cómo más gente se acerca a disfrutar de esta propuesta, que combina el vino, el arte, la música y la historia de nuestra ciudad. Es un orgullo comprobar que Santo Domingo de la Calzada sigue consolidándose como un destino cultural y turístico de primer nivel», aseguró el concejal de Cultura y Turismo, Óscar Reina.

La programación comenzará con un evento enoliterario en la Biblioteca Municipal a las 19.30 horas, en el que la literatura y el vino se darán la mano en un encuentro para los amantes de las letras y de la cultura riojana. La cita busca poner en valor el vínculo entre la creación artística de la mano de tres autoras riojanas, fomentando la lectura en un ambiente distendido y cercano.

El sábado día 9 la plaza de la Alameda acogerá una cata de vinos y un mercado de artesanía local y música en directo

«Las visitas son una oportunidad perfecta para conocer el patrimonio de la ciudad disfrutando del mejor vino», destacaron

El sábado será el día grande del evento. Desde las 12.00 horas, la plaza de la Alameda se llenará de actividad con una cata de vinos, un mercado de artesanía local y música en directo.

El fin de semana se completará con las visitas guiadas programadas para los días 8 y 9 de noviembre, con salida desde la Oficina de Turismo por un precio de 10 euros. Estas visitas incluyen una degustación de tres vinos con diferentes maridajes en enclaves patrimoniales y una copa de recuerdo de regalo, y tendrán lugar el sábado a las 19.00 y el domingo a las 12.00. «Una oportunidad perfecta para conocer el patrimonio histórico y artístico de Santo Domingo de la Calzada mientras se disfruta del mejor vino riojano», destacaron.