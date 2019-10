Santo Domingo vira a la derecha, vía censura El socialista Javier Ruiz (izquierda) cede la vara de mando a David Mena (derecha), este miércoles en Santo Domingo. / Justo Rodriguez La moción de PP y MSD sale adelante con la mayoría de sus 7 votos, frente a los 5 de los 'desalojados' ediles del PSOE e IU JAVIER ALBO Santo Domingo Miércoles, 16 octubre 2019, 20:29

No hubo sorpresas -tampoco se esperaban- y la moción de censura contra el ya exalcalde de Santo Domingo de la Calzada, Javier Ruiz, prosperó gracias a los 7 votos de los concejales del PP y Muévete Santo Domingo (MSD), frente a los 5 en contra del PSOE e IU. David Mena juró su cargo, a la vez que buena parte del público abandonaba el Teatro Avenida, y después recogió de su finiquitado predecesor la vara de mando, que dijo empuñar, «más que como signo de autoridad, como símbolo del compromiso que asumo hoy». Tampoco quiso dejar pasar por alto que «estamos siendo testigos, no del triunfo de un partido sino de la legalidad y de la voluntad democrática», que abre «una nueva etapa con fuerza, dedicación, honestidad e ilusión para hacer una ciudad mejor, en la que todos nos sintamos partícipes y orgullosos». En ese fin se comprometió «a buscar el mayor consenso».

Mena epilogó así un pleno, que, como candidato a la Alcaldía, también había comenzado con él. «Todos y cada uno de los calceatenses son la primera razón por la que estamos hoy aquí convocados», comenzó diciendo, lo que hizo sonar al patio de butacas. Incidió en que «actuamos dentro de un procedimiento legal y totalmente democrático», y después añadió que la moción «es racional, práctica y de futuro para nuestra ciudad. Es constructiva, porque garantiza la estabilidad del gobierno los próximos cuatro años».

De su presentación responsabilizó a Javier Ruiz. «Durante los más de 100 días de mandato como 'alcalde de todos' ha tenido tiempo para abandonar posiciones de partido y para haber liderado un diálogo constructivo, de suma, que garantizase la estabilidad en el Ayuntamiento, pero o no ha sabido, o no le han dejado en su partido, o no ha querido, simplemente». Frente a ello indicó que, «hoy, gracias al diálogo y a la capacidad de consenso, existe un acuerdo de mayoría, de estabilidad y con unos objetivos concretos, que representa a más del 50% de los electores». También avanzó que su primera labor será aprobar un presupuesto general y, por último, agradeció «personalmente al señor Ruiz su dedicación como alcalde, porque soy de Santo Domingo y porque me imagino que habrá puesto todo su empeño en solucionar problemas, aunque el resultado no haya sido el deseable para todos».

David Mena, en el centro, a su llegada al teatro Avenida. / Justo Rodriguez

Javier Ruiz, respaldado por sus compañeros socialistas, antes del plano. / Justo Rodriguez

Por su parte, el socialista Javier Ruiz opinó que PP y MSD llegaron a un acuerdo «antes del pleno del 12 de julio», en base a lo cual abundó en la «injusticia» de la moción de censura, «que no se debía haber dado, porque si les faltaba poco para llegar al acuerdo tenían que haberlo hecho el 15 de junio, como hizo el PSOE, con unas dosis de responsabilidad y de trabajo enormes, cuando otros se pusieron de perfil por sus intereses personales». Y se preguntó: «Si en julio tenían ya el acuerdo, ¿por qué han esperado 108 días, no lo hicieron desde el principio y han estado paralizando este ayuntamiento tres meses y medio?». También rebatió las acusaciones de inacción: «En 122 días no se pueden hacer grandes cosas. Para hacerlas se necesitan unos presupuestos y la oferta de negociación de estos fue lo que, en mi opinión, desencadenó la moción de censura. No querían aprobar unos presupuestos de consenso; ni siquiera se presentaron a la primera reunión, con excusas tan peregrinas como la falta de trabajo o que se les había dado un documento del año 2015, ambas mentira, aunque no debe sorprendernos sabiendo de quien vienen».

Vídeo. Aplausos en el Avenida durante la llegada de Javier Ruiz. / Justo Rodriguez

Carlos Barrón, por MSD, subrayó que la moción «era el único camino para conseguir salir del cumulo de irresponsabilidades que se estaban cometiendo», y porque la ciudad «se merece mucho más que un equipo de Gobierno que veta en vez de unir, que resta en vez de sumar, que censura en vez de dialogar, que incumple y que calumnia». A ello sumó un balance de actuaciones «nulo» por parte del equipo PSOE-IU.

El tiempo, «una prebenda»

«Lo tuvo en bandeja», dijo el edil sobre la posibilidad de un acuerdo de su partido con el PSOE, «y no quiso ni antes ni después de la investidura, ya que en julio nos vetó públicamente no una vez, sino dos: para hacer un acuerdo de estabilidad y para realizar un presupuesto general». Barrón negó que quieran «sillones». «El PP nos ofreció en junio la alternancia de dos años de Alcaldía cada uno y estar en el Gobierno los cuatro años, y dijimos que no. Hubiese sido muy fácil y legal haber dicho que sí, y haber ocupado el 'sillón' que tanto dice usted que es lo que queremos», subrayó. El edil añadió que al PSOE le falló el Plan B, en el que «contaba con que PP y MSD jamás se iban a poner de acuerdo en nada, aunque la ciudad lo necesitase». «Pero se equivocó, porque cuando ves que la ciudad no avanza y no hay signos de ello, lo responsable es dialogar con el resto de fuerzas que no te vetan y llegar a un acuerdo en condiciones para la ciudad». Una vez hecho este, el edil manifestó que «ahora toca trabajar y que los calceatenses nos examinen dentro de tres años y medio».

Galería. Todas las imágenes de la moción de censura de Santo Domingo. / Justo Rodriguez

Diego Mendiola (IU) indicó que el gobierno del que hasta este miércoles formaba parte con el PSOE «surgió de la necesidad, siendo la última opción viable de entre todas las posibles». No obvió las «amenazas» que desde el principio le acechaban y explicó que la moción de censura, si bien legal, «no es democrática, porque no origina la herramienta más democrática, que sería la repetición de elecciones para dar la oportunidad al pueblo de hablar». Mendiola añadió que la estrategia «de las derechas» fue «tomar al pueblo como rehén para intentar desgastar a un gobierno en minoría y cocerlo a fuego lento hasta que no quedara otro remedio que presentarse como salvadores de la patria, con la moción como estandarte». En esa línea señaló que los 124 días solo han sido «una prebenda».

Traspaso de la vara de mando de Santo Domingo. / Justo Rodriguez

Por su parte, la portavoz del PSOE, Beatriz Salas, dijo que «la ciudadanía no entiende por qué ahora se ha llegado a un acuerdo de gobernabilidad y no el 15 de junio». También preguntó «cuánto ha costado la Alcaldía y si la gobernabilidad está asegurada». Y añadió: «Esto no es un adiós, es un hasta luego, porque si en 120 días hemos conseguido muchas cosas con un gobierno en minoría, cuando consigamos mayoría en el 2023, Santo Domingo de la Calzada empezará a construir un nuevo camino, para todos, con futuro».

Vídeo. Aplausos a Javier Ruiz, a la salida de la moción de censura. / ALBO