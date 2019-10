Santo Domingo cambia hoy de gobierno

Ocón: «Pocas veces he visto una situación tan disparatada»

Santo Domingo de la Calzada enmarcó ayer la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE La Rioja, algo que, obviamente, no fue casualidad, sino que sirvió para simbolizar su rechazo a la moción de censura que hoy les va a arrebatar una de sus plazas.

«Nuestra presencia aquí es una manifestación de apoyo hacia Javier Ruiz y a su labor y para transmitirle, a él y a su equipo, que cuenta con todo el apoyo del partido en este trance que viene mañana (por hoy), que es una moción absolutamente disparatada», indicó Ocón. A su juicio, «después de cuatro meses de gestión es una moción que carece de cualquier tipo de sentido político. Los motivos que han dado hasta ahora evidentemente no son y sus responsables tendrán que explicar por qué. En su opinión, «no se puede sancionar con una moción de censura una gestión que no ha alcanzado todavía los cuatro meses». Él y otros de sus compañeros acudirán al pleno de hoy. «Pocas veces he visto en la política riojana una situación tan disparatada como esta», concluyó.

Javier Ruiz agradeció a la Ejecutiva regional su «apoyo expreso» a través de la reunión.