Santo Domingo aprueba prorrogar un año el contrato de la limpieza viaria Barrón denunció que algunos contenedores «nuevos» llevaban una pegatina del Ayuntamiento de Haro como esta que fotografió en el año 2017 en uno de la avenida de Calahorra, después retirada. l.r. La oposición criticó el «regalito» del alcalde a la próxima corporación entre críticas a puntos no cumplidos por la empresa JAVIER ALBO Santo Domingo Miércoles, 27 marzo 2019, 08:33

La Corporación aprobó ayer, con los votos del PSOE y PP y en contra de IU y del edil no adscrito Carlos Barrón, una primera prórroga de un año del contrato de limpieza viaria con la empresa Valoriza, ya que los cuatro años iniciales acaban en octubre.

El alcalde, Agustín García Metola, explicó que, de acuerdo con los técnicos y al concurrir en estos momentos un proceso electoral y más pliegos en marcha para la contratación de otros servicios, «no estamos en condiciones de abrir el expediente de un nuevo contrato». No obstante, incidió en que, con la prórroga, la nueva Corporación que salga de las urnas tendrá la oportunidad, durante el primer año, de decidir qué sistema de servicio de limpieza quiere.

«Menudo regalito para los que vengan», indicó el portavoz del PP, David Mena, que definió las palabras del alcalde como la «enésima excusa» y dijo que «parece que nos hace un favor». El edil sumó a este otros contratos pendientes -citó los de ayuda a domicilio, oficina de turismo, gestión del agua, ludoteca, centro joven etc- para afirmar que «menudo panorama nos espera». No obstante, su grupo votó a favor de la prórroga porque, «es un buen contrato, pero le ha faltado seguimiento por parte del Ayuntamiento».

Mena destacó algunos incumplimientos en los que posteriormente abundó Carlos Barrón, muy crítico con la empresa. «Tendría que haber sido sancionada por dejación de funciones», dijo. El edil enumeró varios puntos del contrato que, en su opinión, no habían sido cumplidos, entre los que citó el repintado y reparación de los contenedores en los dos primeros meses, o la incorporación de diez contenedores al año. En este punto indicó que Valoriza ha colocado siete, «aunque nuevos, lo que se dice nuevos no son», ironizó antes de mostrar una fotografía en la que se veía, en uno de los que se pusieron en el año 2017 en la avenida de Calahorra, una pegatina de 'Ayuntamiento de Haro'. «Nos colocan de segunda mano, de Haro, en vez de nuevos, y el concejal mira para otro lado», dijo. De la barredora censuró que no es la que la empresa se comprometió a aportar, sino «inferior» y, además «tiene 15 años ,cuando tendría que ser nueva». «¿Y usted es la alternativa socialista para gestionar la ciudad cuando es incapaz de hacer cumplir un servicio cuyo pliego tiene 38 folios?», espetó al concejal Javier Ruiz. Este dudó de las autenticidad de las fotografías que mostró y enmarcó en el «mitin» de Barrón «las muchas mentiras a las que ya nos tiene acostumbrados». También recordó a los 'populares' -algo que también hizo el edil de IU durante su intervención-, que en el año 2015, cuando estaban en el Gobierno municipal adjudicaron el servicio de limpieza en vísperas de las elecciones municipales.

El concejal de IU, Jorge Sánchez, reiteró su defensa de un servicio público y dijo que «igual alguien tiene que ganar menos y que los que trabajan ganen más», algo que, a su juicio, podría tener su plasmación en un mejor trabajo, al considerar que los sueldos eran muy bajos. García Metola dijo que «la ciudad no está sucia ni muy sucia, sino, como siempre, aceptablemente limpia», y que los operarios dejan siempre limpias las zonas por las que pasan.