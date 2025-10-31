El PSOE de Santo Domingo reprocha que la biblioteca ha sido «condenada al olvido»

El grupo municipal socialista de Santo Domingo de la Calzada ha denunciado que la biblioteca ha sido «condenada al olvido» por el Consistorio calceatense ... y reclama al Ayuntamiento que «deje de mirar hacia otro lado». De esta manera, los socialistas critican la falta de oferta de actividades en este espacio, así como la escasez de personal, lo que obliga al servicio a no estar disponible.

«El Ayuntamiento, tan presto a montar verbenas de manera habitual y reiterativa, ha dejado de lado este espacio que podría ser motor de dinamización cultural. No se ofrecen actividades y no hay personal suficiente, pasa mucho tiempo con las puertas cerradas y los ciudadanos reclaman más interés en este servicio por parte de las autoridades competentes».

Algunas de las propuestas que recogen para las instalaciones son talleres, clubes de lectura, exposiciones u ofrecer un lugar digno para el estudio. «Sin embargo, languidecen desde hace años sin un proyecto real para llenar de vida tan fantásticas instalaciones».

«La biblioteca tiene todo lo necesario para convertirse en un referente: ubicación céntrica, estructura sólida, y lo más importante, una comunidad que la valora. Pero sin voluntad política, sin inversión y sin planificación, seguirá siendo un símbolo de lo que pudo ser y no fue», han afirmado.

Por todo ello, se han dirigido al Consistorio para que se pongan en el foco estas instalaciones y «entienda que una biblioteca no es un gasto, sino una inversión en ciudadanía, en pensamiento crítico, en futuro».